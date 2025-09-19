आपका भी अभी तक नहीं आया इनकम टैक्‍स र‍िफंड? स‍िंपल स्‍टेप में ऐसे चेक करें स्‍टेटस
आपका भी अभी तक नहीं आया इनकम टैक्‍स र‍िफंड? स‍िंपल स्‍टेप में ऐसे चेक करें स्‍टेटस

ITR Filing: आईटीआर रिफंड की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्‍स व‍िभाग की ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट पर जाना होगा. यहां पर अपने पैन और पासवर्ड से लॉगइन करें. आप यह ध्‍यान कर लें क‍ि आपका पैन और आधार आपस में इंटरल‍िंक हो.

Sep 19, 2025, 10:47 PM IST
आपका भी अभी तक नहीं आया इनकम टैक्‍स र‍िफंड? स‍िंपल स्‍टेप में ऐसे चेक करें स्‍टेटस

How To Check Income Tax Refund: आयकर व‍िभाग ने इस बार इनकम टैक्‍स र‍िटर्न की आख‍िरी तारीख को बढ़ाकर 16 स‍ितंबर कर द‍िया था. अब 16 स‍ितंबर की टाइम ल‍िम‍िट क्रॉस होने के बाद कई टैक्‍सपेयर अपने बैंक अकाउंट में रिफंड को लेकर इंतजार कर रहे हैं. काफी लोगों को रिफंड का पैसा जल्‍दी म‍िल गया, लेकिन कुछ इसको लेकर अभी इंतजार कर रहे हैं. आयकर व‍िभाग की तरफ से र‍िफंड में यह देरी विभागीय जांच या प्रोसेसिंग में देरी के कारण हो रही है.

कैसे चेक करें रिफंड स्टेटस?

आईटीआर रिफंड की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्‍स व‍िभाग की ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं. यहां पर अपने पैन और पासवर्ड से लॉगइन करें. आप यह ध्‍यान कर लें क‍ि आपका पैन और आधार आपस में इंटरल‍िंक हो. अगर ये दोनों आपस में ल‍िंक नहीं हैं तो 'लिंक नाउ' ऑप्‍शन से इसे ल‍िंक कर दें. लॉगइन करने के बाद सर्विसेज मेन्यू में जाकर 'Know Your Refund Status' चुनें. आप चाहें तो ई-फाइल टैब पर जाएं, इनकम टैक्स रिटर्न्स पर क्लिक करें और फिर 'View Filed Returns' चुनें. यहां आपको संबंधित असेसमेंट ईयर के लिए रिफंड की स्थिति द‍िखाई देगी.

रिफंड स्टेटस का क्या मतलब?
वेबसाइट पर आपको अलग-अलग स्टेटस द‍िखाई देंगे, इन सभी का मतलब भी अलग-अलग होता है. 'Submitted and pending for e-verification' का मतलब है कि रिटर्न फाइल हुआ लेक‍िन अभी पुष्‍ट‍ि नहीं हुई. 'Successfully e-verified' का मतलब यह हुआ क‍ि रिटर्न प्राप्त हुआ, लेकिन प्रोसेसिंग बाकी है. 'Processed' का मतलब है कि प्रोसेस पूरी हो चुका है. अगर स्टेटस 'defective' दिखता है तो इसका मतलब रिटर्न में कुछ जानकारी गलत या अधूरी है. आपको सेक्शन 139(9) के तहत नोटिस मिल सकता है, जिसमें इसे ठीक करने को कहा जाएगा. कुछ मामलों में आपका रिटर्न आगे की जांच के लिए असेसिंग ऑफिसर को भेजा जा सकता है.

रिफंड में देरी क्यों?
इनकम टैक्‍स र‍िफंड में देरी के एक नहीं बल्‍क‍ि कई कारण हो सकते हैं. र‍िफंड देरी से जुड़े आम कारणों में बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड नहीं होना, गलत IFSC कोड, बंद अकाउंट या पैन और बैंक विवरण में अंतर. अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है या रिटर्न में TDS की जानकारी फॉर्म 26AS से मेल नहीं खाती तो भी आपका रिफंड रुक सकता है. बड़े रिफंड की जांच भी देरी का कारण बनती है.

रिफंड जल्दी पाने का तरीका
रिफंड समय पर और कई बार उम्मीद से पहले मिल जाता है. देरी आमतौर पर गलत जानकारी या अतिरिक्त जांच के कारण होती है. सही रिटर्न दाखिल करना, पैन को आधार से लिंक करना और बैंक खाता प्री-वैलिडेट करना रिफंड जल्दी पाने के आसान तरीके हैं. 

