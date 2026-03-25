होर्मुज बंद, LPG के बढ़ते संकट में 'दूर के दोस्त' ने बढ़ाया मदद का हाथ, भर-भरकर भेज रहा जहाज...कहां-कहां से गैस खरीदता है भारत

India Oil LPG Import: ईरान युद्ध की वजह से भारत ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. भारत, जो कि तेल और गैस के लिए आयात पर निर्भर हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रहा है. देश के अलग-अलग शहरों में LPG सिलेंडरों के लिए लोगों की लंबी-लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं. सरकार ने घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई को बनाए रखने के लिए ECA एक्ट भी लागू किया, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए और बुकिंग के नियम भी बदल दिए. भारत, जो अपनी LPG जरूरत का 60 फीसदी इंपोर्ट करता है, उसका 90 फीसदी मिडिल ईस्ट देशों से आता है. ईरान-अमेरिका-इजरायल की जंग की वजह से भारत का आयात प्रभावित हो रहा है. भारत के जहाज फंसे हुए हैं. मिडिल ईस्ट जो भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर है, वो खुद युद्ध की चपेट में है. ऐसे में अब अर्जेंटीना ने भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है.

भारत की मदद के लिए पास आया दूर का दोस्त अर्जेंटीना

इस गैस संकट से पार पाने के लिए भारत न केवल ईरान के साथ लगातार बातचीत कर अपने फंसे जहाजों को निकालने की कोशिश कर रहा है, बल्कि नए विकल्पों की तलाश में जुट गया है. भारत गैस इंपोर्ट में डायवर्सिफिकेशन ला रहा है. इसी कड़ी में 20000 किलोमीटर दूर अर्जेंटीना से एलपीजी की खरीदारी बढ़ा दी है. साल 2026 के शुरुआती महीनों में ही भारत ने बीते साल के मुकाबले अर्जेंटीना से गैस का इंपोर्ट बढ़ा दिया है. बीते तीन महीनों में 50,000 टन LPG आयात किया है, जबकि साल 2025 में अर्जेंटीना से कुल 22,000 टन का आयात था. अर्जेंटीना ने बाहिया ब्लैंक पोर्ट ने 39,000 टन और 5 मार्च को 11,000 टन LPG गैस भारत को भेजा है. भारत की मांग पर अर्जेंटीना ने अपने LPG का प्रोडक्शन भी बढ़ाकर 259,000 टन कर दिया है.

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किन-किन देशों से LPG खरीद रहा है भारत

कतर भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आयातक देश है. मिडिल ईस्ट युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से वहां से गैस की सप्लाई बंद हो गई है. सिर्फ कतर ही नहीं सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा गैस आपूर्तिकर्ता रहा है. साल 2025 में भारत में 33.15 मिलियन मीट्रिक टन LPG की खपत हुई थी, जिसमें से 60 फीसदी आयात किया गया था. कुल आयात में मिडिल ईस्ट देशों की हिस्सेदारी 90 फीसदी की है. युद्ध की वजह से भारत के आयात का बड़ा हिस्सा मुश्किल में फंस गया है. पढ़ें- LPG, तेल के बढ़े दाम,सोने में भूचाल...जंग के 25 दिन बाद कहां से कहां पहुंच गए हम? सिर्फ गैस-तेल तक नहीं सिमटा है संकट!

1. कतर सबसे बड़ा आयातक है, जहां से कुल आयात का करीब 34% गैस इंपोर्ट करता है.

2. सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है, जिसकी हिस्सेदारी 11 फीसदी की है.

3. UAE और कुवैत ने भी गैस का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट किया जाता है.

भारत के नए विकल्प, अमेरिका समेत इन देशों से खरीद रहा गैस

ईरान युद्ध की वजह से बढ़ रहे तनाव के बीच सरकार ने नए आयातकों का रूख किया है. भारत अब अमेरिका, नॉर्वे, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से लिक्विड नेचुरल गैस और LPG दोनों आयात कर रहा है. अर्जेंटीना भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है. गैस के अलावा भारत 41 से अधिक देशों से कच्चे तेल की खरीद करता है.