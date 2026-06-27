India Forex Reserve: म‍िड‍िल ईस्‍ट में जारी तनाव से राहत म‍िलने के बाद देश की इकोनॉमी को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है. प‍िछले हफ्ते ग‍िरावट देखने के बाद देश के विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves) में फिर से बढ़त दर्ज की गई. आरबीआई की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 19 जून को खत्‍म हुए सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 963 मिलियन यूएस डॉलर बढ़कर 672.587 अरब डॉलर के आंकड़े पर पहुंच गया. इससे पिछले समीक्षाधीन हफ्ते में देश के फॉरेक्‍स र‍िजर्व में 9.985 अरब डॉलर की भारी गिरावट आई थी. उस समय यह ग‍िरकर 671.625 अरब डॉलर रह गया था. फॉरेक्‍स र‍िजर्व में आए हाल‍िया उछाल ने आर्थिक मोर्चे पर राहत दी है.