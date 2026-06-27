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जून खत्‍म होते-होते देश के फॉरेक्‍स र‍िजर्व पर आई खुशखबरी, 673 ब‍िलियन डॉलर पहुंचा आंकड़ा

Forex Reserve: जून का महीना खत्‍म होते-होते देश के व‍िदेशी मुद्रा भंडार को लेकर राहत भरी खबर आई है. प‍िछले हफ्ते आए आंकड़े में ग‍िरावट देखे जाने के बाद 19 जून को खत्‍म हुए सप्ताह में इसमें उछाल देखा गया और यह चढ़कर 672.587 ब‍िल‍ियन डॉलर पर पहुंच गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 27, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:12 PM IST
जून खत्‍म होते-होते देश के फॉरेक्‍स र‍िजर्व पर आई खुशखबरी, 673 ब‍िलियन डॉलर पहुंचा आंकड़ा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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