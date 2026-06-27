India Forex Reserve: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव से राहत मिलने के बाद देश की इकोनॉमी को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है. पिछले हफ्ते गिरावट देखने के बाद देश के विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves) में फिर से बढ़त दर्ज की गई. आरबीआई की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 19 जून को खत्म हुए सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 963 मिलियन यूएस डॉलर बढ़कर 672.587 अरब डॉलर के आंकड़े पर पहुंच गया. इससे पिछले समीक्षाधीन हफ्ते में देश के फॉरेक्स रिजर्व में 9.985 अरब डॉलर की भारी गिरावट आई थी. उस समय यह गिरकर 671.625 अरब डॉलर रह गया था. फॉरेक्स रिजर्व में आए हालिया उछाल ने आर्थिक मोर्चे पर राहत दी है.
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार इस हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves) के सबसे बड़े हिस्से, यानी विदेशी मुद्रा एसेट (FCA) में 3.072 अरब डॉलर की कमी आई और यह घटकर 541.217 अरब डॉलर रह गया. डॉलर में आंकी जाने वाली इन संपत्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी नॉन-यूएस करेंसी के उतार-चढ़ाव का असर शामिल होता है. हालांकि, विदेशी मुद्रा संपत्ति में आई गिरावट की भरपाई देश के गोल्ड रिजर्व (Gold Reserve) ने कर दी. समीक्षाधीन हफ्ते के दौरान देश के सोने के भंडार की वैल्यू 4.110 अरब डॉलर की भारी बढ़त के साथ 107.930 अरब डॉलर पर पहुंच गई.
केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से जुड़े बाकी पैमानों पर इस हफ्ते मामूली सुस्ती देखी गई. इस दौरान विशेष आहरण अधिकार (SDR) 52 मिलियन डॉलर घटकर 18.647 अरब डॉलर रह गया. इसके साथ ही, आईएमएफ (IMF) के पास मौजूद देश की आरक्षित स्थिति (रिजर्व पोजीशन) भी 22 मिलियन डॉलर फिसलकर 4.793 अरब डॉलर पर आ गई. इन गिरावटों के बावजूद सोने की कीमत में आई मजबूती के दम पर देश का विदेशी मुद्रा भंडार प्रॉफिट में बंद हुआ.
आपको बता दें 27 फरवरी 2026 को गोल्ड रिजर्व चढ़कर 728.494 बिलियन डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था. 19 जून को खत्म हुए सप्ताह के दौरान सोने के रेट में इजाफा देखा गया. इससे आरबीआई के गोल्ड की भंडार वैल्यू में 4.110 बिलियन डॉलर बढ़ोतरी हुई. इससे एक हफ्ते पहले इसमें 10.754 बिलियन डॉलर की गिरावट आई थी. दाम बढ़ने के साथ सोने के रिजर्व की वैल्यू बढ़कर 107.930 बिलियन डॉलर हो गई. गौरतलब है कि मार्च 2026 के अंत में आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व 880.52 टन का था. यह देश के कुल फॉरेक्स रिजर्व का करीब 17 प्रतिशत होता है.