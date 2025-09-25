Advertisement
trendingNow12936782
Hindi Newsबिजनेस

'GST दर में कटौती से इकोनॉमी में आएगी तेजी, बाजार में आएगा तेज उछाल'

GST Rates: असीम अरुण ने कहा कि जीएसटी दर में कमी और इनकम टैक्स स्लैब में इजाफे से आम जनता की खरीदने की शक्ति बढ़ेगी. इससे लोग अपने बजट में ज्‍यादा सामान खरीद सकेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और इकोनॉमी को गति मिलेगी. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 25, 2025, 11:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'GST दर में कटौती से इकोनॉमी में आएगी तेजी, बाजार में आएगा तेज उछाल'

GST Revemp: यूपी के समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण ने गाजियाबाद में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकार की तरफ से जीएसटी दर में की गई कमी के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने इस कदम को इकोनॉमी के लिए ऐतिहासिक और बाजार को उछाल देने वाला बताया. मंत्री असीम अरुण ने कहा कि जीएसटी दर में कमी और इनकम टैक्स स्लैब में इजाफे से आम जनता की खरीदने की शक्ति बढ़ेगी. इससे लोग अपने बजट में ज्‍यादा सामान खरीद सकेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और इकोनॉमी को गति मिलेगी.

GST दर में कमी से लोगों की खरीदारी क्षमता बढ़ेगी

उन्होंने कहा क‍ि जीएसटी सेव‍िंग फेस्‍ट‍िवल जैसी स्थिति आज देश में है. यह दो कारण से संभव हुआ है. पहला, इनकम टैक्स स्लैब बढ़ने से लोगों के जेब पर कम बोझ पड़ेगा और दूसरा जीएसटी दरों में कमी से बाजार में खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी. मुझे लगता है कि बाजार को उछाल देने वाला इससे बड़ा कदम आज तक नहीं उठाया गया. असीम अरुण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'लोकल फॉर वोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देने से देश की इकोनॉमी और मजबूत होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

विदेश नीति से होगा समस्याओं का समाधान
उन्होंने कहा, 'हमें भारतीय सामान खरीदना चाहिए, ज‍िसमें हमारे देशवासियों का पसीना और समय लगा हो. इससे हम देश को दुन‍िया की दूसरी सबसे मजबूत इकोनॉमी बना सकते हैं.' उन्होंने विशेष रूप से त्योहारी सीजन में मिट्टी के बने लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों को खरीदने और छोटे दुकानदारों का सपोर्ट करने की अपील की. साथ ही, विदेशी सामानों से बचने का आह्वान किया. मंत्री असीम अरुण ने इंटरनेशनल मार्केट में निर्यात से जुड़ी कुछ अस्थायी चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि देश की मजबूत विदेश नीति इन समस्याओं का समाधान करेगी.

उन्होंने आगे कहा कि आज से हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से शुरू होकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती 25 दिसंबर तक चलेगा. इस अभियान के तहत जनता से भारतीय उत्पादों को अपनाने और स्थानीय कारीगरों व दुकानदारों को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया जाएगा.
असीम अरुण ने कहा, 'यह अभियान आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करेगा. हम जन-जन तक पहुंचकर यह संदेश देंगे कि भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दें.' (IANS) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

GST

Trending news

कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
Election Commission
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
;