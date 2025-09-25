'GST दर में कटौती से इकोनॉमी में आएगी तेजी, बाजार में आएगा तेज उछाल'

GST Rates: असीम अरुण ने कहा कि जीएसटी दर में कमी और इनकम टैक्स स्लैब में इजाफे से आम जनता की खरीदने की शक्ति बढ़ेगी. इससे लोग अपने बजट में ज्यादा सामान खरीद सकेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और इकोनॉमी को गति मिलेगी.
GST Revemp: यूपी के समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण ने गाजियाबाद में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकार की तरफ से जीएसटी दर में की गई कमी के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने इस कदम को इकोनॉमी के लिए ऐतिहासिक और बाजार को उछाल देने वाला बताया. मंत्री असीम अरुण ने कहा कि जीएसटी दर में कमी और इनकम टैक्स स्लैब में इजाफे से आम जनता की खरीदने की शक्ति बढ़ेगी. इससे लोग अपने बजट में ज्यादा सामान खरीद सकेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और इकोनॉमी को गति मिलेगी.
GST दर में कमी से लोगों की खरीदारी क्षमता बढ़ेगी
उन्होंने कहा कि जीएसटी सेविंग फेस्टिवल जैसी स्थिति आज देश में है. यह दो कारण से संभव हुआ है. पहला, इनकम टैक्स स्लैब बढ़ने से लोगों के जेब पर कम बोझ पड़ेगा और दूसरा जीएसटी दरों में कमी से बाजार में खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी. मुझे लगता है कि बाजार को उछाल देने वाला इससे बड़ा कदम आज तक नहीं उठाया गया. असीम अरुण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'लोकल फॉर वोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देने से देश की इकोनॉमी और मजबूत होगी.
विदेश नीति से होगा समस्याओं का समाधान
उन्होंने कहा, 'हमें भारतीय सामान खरीदना चाहिए, जिसमें हमारे देशवासियों का पसीना और समय लगा हो. इससे हम देश को दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत इकोनॉमी बना सकते हैं.' उन्होंने विशेष रूप से त्योहारी सीजन में मिट्टी के बने लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों को खरीदने और छोटे दुकानदारों का सपोर्ट करने की अपील की. साथ ही, विदेशी सामानों से बचने का आह्वान किया. मंत्री असीम अरुण ने इंटरनेशनल मार्केट में निर्यात से जुड़ी कुछ अस्थायी चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि देश की मजबूत विदेश नीति इन समस्याओं का समाधान करेगी.
उन्होंने आगे कहा कि आज से हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से शुरू होकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती 25 दिसंबर तक चलेगा. इस अभियान के तहत जनता से भारतीय उत्पादों को अपनाने और स्थानीय कारीगरों व दुकानदारों को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया जाएगा.
असीम अरुण ने कहा, 'यह अभियान आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करेगा. हम जन-जन तक पहुंचकर यह संदेश देंगे कि भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दें.' (IANS)