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Hindi Newsबिजनेसदुबई, कुवैत, यूके....में रेस्टोरेंट चेन, मुंबई-पुणे में बंगला, अपने पीछे ₹1000000000 की संपत्ति छोड़ गईं आशा ताई, परिवार में कौन-कौन?

दुबई, कुवैत, यूके....में रेस्टोरेंट चेन, मुंबई-पुणे में बंगला, अपने पीछे ₹1000000000 की संपत्ति छोड़ गईं आशा ताई, परिवार में कौन-कौन?

Asha Bhosle Networth:  92 साल की आशा ताई ने अपने करियर में 12,000 से ज्यादा गाने गाए.अपने पीछे वो परिवार और करोड़ों की संपत्ति छोड़ गई हैं.  दुनियाभर में उनका रेस्टोरेंट चेन मशहूर है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 12, 2026, 02:21 PM IST
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दुबई, कुवैत, यूके....में रेस्टोरेंट चेन, मुंबई-पुणे में बंगला, अपने पीछे ₹1000000000 की संपत्ति छोड़ गईं आशा ताई, परिवार में कौन-कौन?

Asha Bhosle Net worth: बॉलीवुड की महान गायिका आशा भोसले नहीं रहीं. छाती में इंफेक्शन की शिकायत के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां आज उनका निधन हो गया.  92 साल की आशा ताई ने अपने करियर में 12,000 से ज्यादा गाने गाए.अपने पीछे वो परिवार और करोड़ों की संपत्ति छोड़ गई हैं.  

कितना ही आशा भोसले की संपत्ति 
साल 2026 में आशा भोसले की कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपये है. वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उनकी कुल संपत्ति 200-250 करोड़ रुपये से अधिक है. उनकी गिनती इंडस्ट्री की टॉप 10 अमीर गायिकाओं में होती थी.

आशा ताई का रेस्टोरेंट

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आशा ताई ने 12 हजार से अधिक गाने आए हैं. उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया सिगिंग ही रहा है. इसके अलावा उनका ग्लोबल रेस्टोरेंट चेन 'आशा' भी उनके नेटवर्थ में बड़ी हिस्सेदारी रखता है. उनका ये रेस्टोरेंट दुबई, अबू धाबी, बहरीन, कुवैत, यूनाइडेट किंगडम में है. रेस्टोरेंट के अलावा भारत के कई शहरों में उनकी संपत्ति है. मुंबई और पुणे में उनका बंगला है. उनका घर 'प्रभु कुंज'उनके दिल के सबसे करीब है. रिपोर्ट के मुताबिक उनका रियल एस्टेट में ही 80 से 100 करोड़ रुपये का निवेश है.  

आशा भोसले के एक गाने की फीस  

फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक करियर के शुरुआती दिनों में आशा भोसले को लता मंगेशकर की फीस का सिर्फ20 फीसदी मिलता है. जहां लता मंगेशकर को एक गाने के लिए 500 रुपये मिलते थे, तो आशा ताई को सिर्फ 100 – 150 रुपये फीस के तौर पर मिलती थी. आशा भोसले ने इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बनाई. उनकी गिनती बॉलीवुड की 10 सबसे अमीर गायिकाओं में होती है.  

आशा भोसले के परिवार में कौन-कौन ? 

आशा भोसले ने दो शादियां की थी. पहली शादी  16 साल की उम्र में हुई, उन्होंने अपने सेक्रेटरी गणपत राव से शादी की. इस शादी में परेशानी के बाद उन्होंने साल 1980 में  आर डी बर्मन के साथ शादी की. आशा भोसले के तीन बच्चे हैं. बड़े बेटे हेमंत भोसले का 2015 में कैंसर से निधन हो गया. बेटी वर्षा भोसले का भी निधन साल 2012 में हो गया. उनके छोटे बेटे आनंद भोसले, मां का बिजनेस संभालते हैं. आशा ताई की पोती जनाई भोसले उनके बेहद करीब रही है

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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