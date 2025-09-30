Advertisement
यूनियन और सेंट्रल बैंक को मिले नए कप्तान, सरकार ने की बड़ी नियुक्ति, जानिए कौन हैं आशीष पांडे और कल्याण कुमार?

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 03:43 PM IST
New Appointments: केंद्र सरकार ने दो बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में टॉप लेवल पर अहम नियुक्तियां की हैं. सरकार ने आशीष पांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक (MD) और CEO नियुक्त किया है. वहीं कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया MD और CEO बनाया गया है. दोनों नियुक्तियां तीन साल की अवधि के लिए हैं.

मंत्रिमंडल की मंजूरी

ये  नियुक्तियां मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of Cabinet – ACC) की मंजूरी के बाद की गई हैं. दोनों अधिकारियों को प्रारंभिक तौर पर तीन साल के कार्यकाल के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है.

यह भी पढ़ें : अब आपको आसानी से मिलेगा गोल्ड लोन..RBI ने किया बड़ा बदलाव

कौन कहां से आए?

आशीष पांडे इससे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे. कल्याण कुमार फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में कार्यकारी निदेशक थे. नई जिम्मेदारी संभालने के बाद दोनों को बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने और NPA जैसी चुनौतियों से निपटने पर ध्यान देना होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इनके अनुभव से बैंकिंग क्षेत्र को मजबूती मिलेगी.

वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) ने 30 मई को इन शीर्ष पदों के लिए पांडे और कुमार की सिफारिश की थी. ब्यूरो का नेतृत्व कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव भानु प्रताप शर्मा ने किया था. इससे पहले, सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को तीन साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था. मुर्मू की नियुक्ति को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भी मंजूरी दे दी है और ये 9 अक्टूबर से प्रभावी होगी. 

बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक, एडवांस (Advances), गोल्ड लोन और बैंक के पूंजी (Capital) संबंधी प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं. RBI ने कहा कि ये बदलाव बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने, जोखिम कम करने और ट्रांजैक्शन की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किए गए हैं. नए नियमों के तहत, गोल्ड लोन के लिए बैंकिंग फर्मों को उधार के मानक और वैल्यूएशन प्रक्रिया में सख्ती बरतनी होगी.

;