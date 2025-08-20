टनकपुर–बागेश्‍वर रेलवे लाइन का सर्वे पूरा, DPR भी हुई तैयार; रेल मंत्री ने दी खुशखबरी
Advertisement
trendingNow12889949
Hindi Newsबिजनेस

टनकपुर–बागेश्‍वर रेलवे लाइन का सर्वे पूरा, DPR भी हुई तैयार; रेल मंत्री ने दी खुशखबरी

Ashwani Vaishnaw: केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'उत्तराखंड में रेल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर के लिए बजट आवंटन करीब 25 गुना बढ़ा है. 2009–14 में 187 करोड़ रुपये सालाना से बढ़कर 2025–26 में 4,641 रुपये करोड़ बजट हो गया है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टनकपुर–बागेश्‍वर रेलवे लाइन का सर्वे पूरा, DPR भी हुई तैयार; रेल मंत्री ने दी खुशखबरी

Tanakpur Bageshwar Rail Project: केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव ने कहा कि 170 किमी की टनकपुर–बागेश्‍वर रेलवे लाइन का सर्वे से जुड़ा काम पूरा हो गया है. इसके साथ डीपीआर (DPR) को भी तैयार कर लिया गया है. लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में रेलवे म‍िन‍िस्‍टर ने कहा, 'टनकपुर -बागेश्‍वर नई लाइन (170 किमी) के लिए फील्‍ड सर्वे पूरा हो गया है. इसके साथ ही और ड‍िटेल्‍ड प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट (DPR) भी तैयार कर ली गई है. डीपीआर (DPR) के अनुसार इस प्रोजेक्‍ट में 48,692 करोड़ रुपये की कॉस्‍ट‍िंग आएगी. इस प्रोजेक्‍ट में यातायात संभावनाएं कम हैं.'

कोई न‍िश्‍च‍ित टाइम ल‍िम‍िट तय नहीं की जा सकती

रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री ने बताया कि डीपीआर (DPR) तैयार होने के बाद प्रोजेक्‍ट की स्वीकृति के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्‍न हितधारकों के साथ परामर्श और नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि से जरूरी अनुमोदन जरूरी होते हैं. चूंकि प्रोजेक्‍ट स्वीकृत करना सतत और गतिशील प्रोसेस है, इसलिए कोई न‍िश्‍च‍ित टाइम ल‍िम‍िट तय नहीं की जा सकती है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'उत्तराखंड में रेल अवसंरचना के लिए बजट आवंटन करीब 25 गुना बढ़ा है. 2009–14 में 187 करोड़ रुपये सालाना से बढ़कर 2025–26 में 4,641 रुपये करोड़ बजट हो गया है. 01 अप्रैल 2025 तक, राज्य में 216 किलोमीटर लंबाई की तीन नई रेल लाइनों को 40,384 रुपए करोड़ की लागत से स्वीकृत किया गया है.'

यह भी पढ़ें: रेलवे का कारनामा...पहली बार रेल पटरियों के बीच बिछा दिए नीले पैनल, क्या है ये ?

दिल्ली–देहरादून की दूरी 40 किमी कम हो जाएगी
रेल मंत्रालय के अनुसार, देवबंद–रुड़की नई रेल लाइन परियोजना (27 किमी) पूरी हो गई है, जिससे दिल्ली–देहरादून की दूरी लगभग 40 किमी कम हो जाएगी. उत्तराखंड के हिमालयी भू-भाग से होकर गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाइन (125 किमी) तेजी से प्रगति कर रही है. प्रस्तावित 16 मुख्य सुरंगों और 12 एस्केप सुरंगों में से क्रमशः 13 और 9 पूरी हो चुकी हैं, साथ ही सभी 8 एडिट्स भी पूरे किए जा चुके हैं. कुल मिलाकर 213 किमी की परिधि में से 199 किमी की टनलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें: छठ-द‍िवाली पर आपको भी जाना है घर? ट‍िकट बुक कराने से पहले जान लें रेलवे का यह न‍ियम

11 स्टेशनों को 'अमृत भारत स्टेशन' के ल‍िये चुना
रेलवे म‍िन‍िस्‍टर ने जानकारी दी है कि उत्तराखंड में 11 स्टेशनों को 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के अंतर्गत री-डेवलपमेंट के लिए चुना गया है. इन स्‍टेशनों में देहरादून, हरिद्वार जंक्शन, हर्रावाला, काशीपुर जंक्शन, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लाल कुआं जंक्शन, रामनगर, रूड़की और टनकपुर शामिल है. साथ ही 2014–25 के बीच उत्तराखंड में 106 रोड ओवर ब्रिज / रोड अंडर ब्रिज बने और 158 करोड़ रुपये की लागत से 9 और इस तरह के ब्रिज स्वीकृत किये गए हैं. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Indian railwaysashwani vaishnav

Trending news

320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
gaming
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
bangladesh
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
Khelo India Water Sports Festival 2025
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समाया शख्स, वीडियो हुआ वायरल
Maharashtra news
देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समाया शख्स, वीडियो हुआ वायरल
इमरजेंसी के दौरान हुई अंधाधुंध नसबंदी; सरकार ने दिखाए आंकड़े, टारगेट से 60% ज्यादा
Emergency
इमरजेंसी के दौरान हुई अंधाधुंध नसबंदी; सरकार ने दिखाए आंकड़े, टारगेट से 60% ज्यादा
5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, आसमान में बन गया 'सांप'
Agni5
5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, आसमान में बन गया 'सांप'
राजा की मर्जी ही चलानी है तो... ब्लैक टीशर्ट में 'मैसेज' देकर राहुल गांधी का तंज
rahul gandhi news
राजा की मर्जी ही चलानी है तो... ब्लैक टीशर्ट में 'मैसेज' देकर राहुल गांधी का तंज
दिल्ली CM पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 9 मामले; क्या बोली पुलिस?
rekha gupta
दिल्ली CM पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 9 मामले; क्या बोली पुलिस?
;