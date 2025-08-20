Tanakpur Bageshwar Rail Project: केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव ने कहा कि 170 किमी की टनकपुर–बागेश्‍वर रेलवे लाइन का सर्वे से जुड़ा काम पूरा हो गया है. इसके साथ डीपीआर (DPR) को भी तैयार कर लिया गया है. लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में रेलवे म‍िन‍िस्‍टर ने कहा, 'टनकपुर -बागेश्‍वर नई लाइन (170 किमी) के लिए फील्‍ड सर्वे पूरा हो गया है. इसके साथ ही और ड‍िटेल्‍ड प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट (DPR) भी तैयार कर ली गई है. डीपीआर (DPR) के अनुसार इस प्रोजेक्‍ट में 48,692 करोड़ रुपये की कॉस्‍ट‍िंग आएगी. इस प्रोजेक्‍ट में यातायात संभावनाएं कम हैं.'

कोई न‍िश्‍च‍ित टाइम ल‍िम‍िट तय नहीं की जा सकती

रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री ने बताया कि डीपीआर (DPR) तैयार होने के बाद प्रोजेक्‍ट की स्वीकृति के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्‍न हितधारकों के साथ परामर्श और नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि से जरूरी अनुमोदन जरूरी होते हैं. चूंकि प्रोजेक्‍ट स्वीकृत करना सतत और गतिशील प्रोसेस है, इसलिए कोई न‍िश्‍च‍ित टाइम ल‍िम‍िट तय नहीं की जा सकती है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'उत्तराखंड में रेल अवसंरचना के लिए बजट आवंटन करीब 25 गुना बढ़ा है. 2009–14 में 187 करोड़ रुपये सालाना से बढ़कर 2025–26 में 4,641 रुपये करोड़ बजट हो गया है. 01 अप्रैल 2025 तक, राज्य में 216 किलोमीटर लंबाई की तीन नई रेल लाइनों को 40,384 रुपए करोड़ की लागत से स्वीकृत किया गया है.'

दिल्ली–देहरादून की दूरी 40 किमी कम हो जाएगी

रेल मंत्रालय के अनुसार, देवबंद–रुड़की नई रेल लाइन परियोजना (27 किमी) पूरी हो गई है, जिससे दिल्ली–देहरादून की दूरी लगभग 40 किमी कम हो जाएगी. उत्तराखंड के हिमालयी भू-भाग से होकर गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाइन (125 किमी) तेजी से प्रगति कर रही है. प्रस्तावित 16 मुख्य सुरंगों और 12 एस्केप सुरंगों में से क्रमशः 13 और 9 पूरी हो चुकी हैं, साथ ही सभी 8 एडिट्स भी पूरे किए जा चुके हैं. कुल मिलाकर 213 किमी की परिधि में से 199 किमी की टनलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है.

11 स्टेशनों को 'अमृत भारत स्टेशन' के ल‍िये चुना

रेलवे म‍िन‍िस्‍टर ने जानकारी दी है कि उत्तराखंड में 11 स्टेशनों को 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के अंतर्गत री-डेवलपमेंट के लिए चुना गया है. इन स्‍टेशनों में देहरादून, हरिद्वार जंक्शन, हर्रावाला, काशीपुर जंक्शन, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लाल कुआं जंक्शन, रामनगर, रूड़की और टनकपुर शामिल है. साथ ही 2014–25 के बीच उत्तराखंड में 106 रोड ओवर ब्रिज / रोड अंडर ब्रिज बने और 158 करोड़ रुपये की लागत से 9 और इस तरह के ब्रिज स्वीकृत किये गए हैं.