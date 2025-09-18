जीएसटी कटौती के कदम को केंद्रीय मंत्री ने बताया बड़ा कदम, कहा-भारत पर बढ़ रहा दुन‍िया का भरोसा
Advertisement
trendingNow12927638
Hindi Newsबिजनेस

जीएसटी कटौती के कदम को केंद्रीय मंत्री ने बताया बड़ा कदम, कहा-भारत पर बढ़ रहा दुन‍िया का भरोसा

GST Reform: जीएसटी कटौती और देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से बढ़ने से नेक्स्ट जेनरेशन सुधार मजबूत घरेलू और इंटरनेशनल साझेदारियों को सक्षम बना रहे हैं. ये सब 2047 तक विकसित भारत के विजन को हास‍िल करने के लिए जरूरी हैं. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 18, 2025, 08:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जीएसटी कटौती के कदम को केंद्रीय मंत्री ने बताया बड़ा कदम, कहा-भारत पर बढ़ रहा दुन‍िया का भरोसा

GST Rate Cut: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफारमेंशन टेक्‍नोलॉजी म‍िन‍िस्‍टर अश्‍व‍िनी वैष्णव (Ashwani Vaishnav) ने गुरुवार को कहा कि भारत में ग्‍लोबल कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. जीएसटी कटौती और देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से बढ़ने से नेक्स्ट जेनरेशन सुधार मजबूत घरेलू और इंटरनेशनल साझेदारियों को सक्षम बना रहे हैं. ये सब 2047 तक विकसित भारत के विजन को हास‍िल करने के लिए जरूरी हैं. पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया (PAFI) के प्रोग्राम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने विकसित हो रही मल्टीपोलर वर्ल्‍ड स‍िस्‍टम में देश की बढ़ती भूमिका और आकांक्षाओं पर प्रकाश डाला.

महंगाई कंट्रोल में है और 9-13 प्रतिशत की नॉमिनल ग्रोथ

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा क‍ि भारत की ग्रोथ स्टोरी और भी ज्‍यादा आत्मविश्‍वास के साथ आगे बढ़ रही है. हम विकास के व‍िश्‍वास अंतराल पर 95 प्रतिशत से 98 प्रतिशत की तरफ बढ़ रहे हैं. देश में महंगाई कंट्रोल में है और 9-13 प्रतिशत की नॉमिनल ग्रोथ रेट है. उन्होंने कहा कि 'मेड इन इंडिया' चिप्स के प्रोडक्‍शन से लेकर ग्‍लोबल लेवल 2 नैनोमीटर तकनीक के डिजाइन तक सेमीकंडक्टर सेक्‍टर में भारत की उपलब्धियां हमारी क्षमताओं में वैश्‍व‍िक व‍िश्‍वास को द‍िखाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: GST 2.0 से जुड़े सवालों पर सरकार ने जारी किया FAQs, यहां मिलेंगे सभी जवाब

भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत बनी हुई
इसके अलावा इनकम टैक्‍स और जीएसटी में सुधार, मजबूत कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर और प्रतिभा विकास के साथ, उपभोग, निवेश और रोजगार के पॉज‍िट‍िव चक्र को गति दे रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा क‍ि ये आधार सुन‍िश्‍च‍ित करते हैं क‍ि भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत और परिवर्तनकारी दोनों बनी हुई है. उन्होंने एक व‍िश्‍वसनीय ग्‍लोबल भागीदार के रूप में भारत के निरंतर उदय पर प्रकाश डाला और इस गति का श्रेय विनियमन-मुक्ति, डिजिटलीकरण और निवेश सुविधा में व्यापक नीतिगत सुधारों को दिया.

जल्द दो और सेमीकंडक्टर प्लांट काम शुरू करेंगे
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि बहुत जल्द दो और सेमीकंडक्टर प्लांट काम शुरू कर देंगे, जिससे ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भारत की स्थिति मजबूत होगी. उन्होंने टेलीकॉम 100 लैब्स पहल और सेमीकंडक्टर टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के विस्तार पर भी प्रकाश डाला. इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने रेलवे में पूंजीगत व्यय के तीन प्रमुख क्षेत्रों का विस्तार से उल्लेख किया.

यह भी पढ़ें: GST का पूरा फायदा ग्राहकों को देगी मारुत‍ि, 1.29 लाख तक सस्‍ती होंगी कारें; क‍िस पर क‍ितने कम हुए रेट?

उन्होंने सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 34,000 करोड़ रुपए के वार्षिक निवेश से दुर्घटनाएं 170 से घटकर 31 प्रति वर्ष हो गईं. केंद्रीय मंत्री ने रेलवे रोलिंग स्टॉक की नई जेनेरेशन का प्रदर्शन किया, जिसमें कम आय वाले परिवारों के लिए केवल 400 रुपए की लागत वाली अमृत भारत ट्रेनें शामिल हैं. उन्होंने बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति पर बात करते हुए कहा कि 300 किलोमीटर का वायडक्ट पूरा हो चुका है और 2027 तक परिचालन शुरू हो जाएगा. (IANS) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Ashwini Vaishnav

Trending news

Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
पाकिस्तान पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS चौहान का बड़ा
CDS General Anil Chauhan
पाकिस्तान पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS चौहान का बड़ा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
Kangana Ranaut video
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
Rahul Gandhi
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
india pakistan news
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
Maharashtra
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
CJI BR Gavai
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
Andhra Pradesh Liquor Scam
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
KS Alagiri-Kangana Ranaut Controversy
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
;