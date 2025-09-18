GST Reform: जीएसटी कटौती और देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से बढ़ने से नेक्स्ट जेनरेशन सुधार मजबूत घरेलू और इंटरनेशनल साझेदारियों को सक्षम बना रहे हैं. ये सब 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए जरूरी हैं.
GST Rate Cut: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफारमेंशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव (Ashwani Vaishnav) ने गुरुवार को कहा कि भारत में ग्लोबल कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. जीएसटी कटौती और देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से बढ़ने से नेक्स्ट जेनरेशन सुधार मजबूत घरेलू और इंटरनेशनल साझेदारियों को सक्षम बना रहे हैं. ये सब 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए जरूरी हैं. पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया (PAFI) के प्रोग्राम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने विकसित हो रही मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम में देश की बढ़ती भूमिका और आकांक्षाओं पर प्रकाश डाला.
महंगाई कंट्रोल में है और 9-13 प्रतिशत की नॉमिनल ग्रोथ
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी और भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है. हम विकास के विश्वास अंतराल पर 95 प्रतिशत से 98 प्रतिशत की तरफ बढ़ रहे हैं. देश में महंगाई कंट्रोल में है और 9-13 प्रतिशत की नॉमिनल ग्रोथ रेट है. उन्होंने कहा कि 'मेड इन इंडिया' चिप्स के प्रोडक्शन से लेकर ग्लोबल लेवल 2 नैनोमीटर तकनीक के डिजाइन तक सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत की उपलब्धियां हमारी क्षमताओं में वैश्विक विश्वास को दिखाती हैं.
भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत बनी हुई
इसके अलावा इनकम टैक्स और जीएसटी में सुधार, मजबूत कैपिटल एक्सपेंडीचर और प्रतिभा विकास के साथ, उपभोग, निवेश और रोजगार के पॉजिटिव चक्र को गति दे रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये आधार सुनिश्चित करते हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत और परिवर्तनकारी दोनों बनी हुई है. उन्होंने एक विश्वसनीय ग्लोबल भागीदार के रूप में भारत के निरंतर उदय पर प्रकाश डाला और इस गति का श्रेय विनियमन-मुक्ति, डिजिटलीकरण और निवेश सुविधा में व्यापक नीतिगत सुधारों को दिया.
जल्द दो और सेमीकंडक्टर प्लांट काम शुरू करेंगे
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि बहुत जल्द दो और सेमीकंडक्टर प्लांट काम शुरू कर देंगे, जिससे ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भारत की स्थिति मजबूत होगी. उन्होंने टेलीकॉम 100 लैब्स पहल और सेमीकंडक्टर टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के विस्तार पर भी प्रकाश डाला. इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने रेलवे में पूंजीगत व्यय के तीन प्रमुख क्षेत्रों का विस्तार से उल्लेख किया.
उन्होंने सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 34,000 करोड़ रुपए के वार्षिक निवेश से दुर्घटनाएं 170 से घटकर 31 प्रति वर्ष हो गईं. केंद्रीय मंत्री ने रेलवे रोलिंग स्टॉक की नई जेनेरेशन का प्रदर्शन किया, जिसमें कम आय वाले परिवारों के लिए केवल 400 रुपए की लागत वाली अमृत भारत ट्रेनें शामिल हैं. उन्होंने बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति पर बात करते हुए कहा कि 300 किलोमीटर का वायडक्ट पूरा हो चुका है और 2027 तक परिचालन शुरू हो जाएगा. (IANS)