Railways Special Train on Diwali: अगर आप भी इस द‍िवाली और छठ के मौके पर घर जाने का प्‍लान कर रहे हैं और आपने अभी तक ट‍िकट बुक नहीं कराई है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, हर बार की तरह इस बार भी फेस्‍ट‍िव सीजन से पहले दिवाली और छठ पर घर जाने के लि‍ए ट्रेन ट‍िकट को लेकर मारामारी चल रही है. इस बार यात्र‍ियों को क‍िसी तरह की परेशानी न हो, इसके लि‍ए रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से इस बार खास इंतजाम क‍िये गए हैं. केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया क‍ि दिवाली और छठ पूजा के त्योहार के मौके पर यात्रियों की भारी संख्या के मद्देनजर भारतीय रेलवे 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाएगा.

17 नवंबर से 1 दिसंबर की वापसी पर छूट

केंद्रीय रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव ने ऐलान क‍िया क‍ि 13 से 26 अक्टूबर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए वापसी टिकटों पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिवाली और छठ के मौके के लि‍ए भारतीय रेलवे की तरफ से स्‍पेशल इंतजाम क‍िये जा रहे हैं. उन्होंने बताया 'यह भी ध्‍यान रखा जाएगा क‍ि यात्रियों को उनकी वापसी यात्रा के दौरान क‍िसी तरह की परेशानी न हो.' इसके अलावा, गया से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जाएंगी.

पटना के चारों तरफ रिंग रेलवे स‍िस्‍टम डेवलप क‍िया जाएगा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध से जुड़े अहम स्थलों और खासकर म‍िड‍िल क्‍लास फैम‍िली की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई सर्किट ट्रेन भी शुरू की जाएगी. यह ट्रेन वैशाली, हाजीपुर, सोनपुर, पटना, राजगीर, गया और कोडरमा तक जाएगी. बक्सर-लखीसराय रेल सेक्‍शन का एक्‍सटेंशन चार-लाइन वाले कॉरिडोर में किया जाएगा, जिससे ज्यादा ट्रेन चल सकेंगी. ऑफ‍िश‍ियल प्रेस र‍िलीज में कहा गया क‍ि पटना के चारों तरफ एक रिंग रेलवे स‍िस्‍टम डेवलप की जाएगी, जिसमें सुल्तानगंज और देवघर को रेल से जोड़ा जाएगा.

पटना और अयोध्या के बीच एक नई रेल सर्व‍िस भी चलाई जाएगी. केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया क‍ि लौकहा मार्केट में एक वाशिंग पिट सुविधा स्थापित की जाएगी और बिहार में कई नए स्वीकृत सड़क ओवरब्रिज पर काम किया जाएगा. पूर्णिया-पटना रूट पर भी नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी, इससे बिहार जाने वाले यात्रियों का सफर और भी तेज हो जाएगा. नई ट्रेनों से उत्तर और पूर्वी भारत में बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो दिवाली और छठ के मौके पर अपने घर जा रहे हैं.