/भारत के हाई-डेंसिटी रेल नेटवर्क को 4-लेन करने की योजना, अश्विनी वैष्णव ने बताई विस्तार की पूरी रूपरेखा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल परिवहन के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों पर भी जोर दिया. हाई-डेंसिटी नेटवर्क के विस्तार से देश में अधिक क्षमता वाला रेल ढांचा तैयार होगा, जिससे परिवहन लागत कम करने और अधिक स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है. सरकार का ये कदम देश के प्रमुख औद्योगिक और यात्री कॉरिडोर को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हाई-डेंसिटी रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ने से यात्रियों की आवाजाही के साथ-साथ माल ढुलाई को भी गति मिलेगी और देश की आर्थिक गतिविधियों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिल सकेगा.