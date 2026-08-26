/भारत के हाई-डेंसिटी रेल नेटवर्क को 4-लेन करने की योजना, अश्विनी वैष्णव ने बताई विस्तार की पूरी रूपरेखा

Indian Railways : केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के हाई-डेंसिटी रेलवे नेटवर्क को चार-लेन करने की सरकार की बड़ी योजना का खाका सामने रखा है. देश के सात प्रमुख हाई-डेंसिटी रेल कॉरिडोर करीब 11,000 किलोमीटर में फैले हैं. ये रेलवे के कुल नेटवर्क का महज 16 प्रतिशत हैं. लेकिन, इन पर देश का करीब 41 प्रतिशत रेल यातायात चलता है. ऐसे में इन मार्गों की क्षमता बढ़ाने का फैसला भारतीय रेलवे के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे इन अत्यधिक व्यस्त रेल मार्गों की क्षमता बढ़ाने के लिए पूरे हाई-डेंसिटी नेटवर्क को फोर-लेन करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसका उद्देश्य बढ़ते यात्री और माल यातायात को सुगम बनाने के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों के अनुरूप रेलवे की क्षमता को मजबूत करना है.
हाई-डेंसिटी नेटवर्क के तहत देश के प्रमुख शहरों और क्षेत्रों को जोड़ने वाले सात महत्वपूर्ण मार्ग शामिल हैं. इनमें ये रूट हैं शामिल.
दिल्ली–हावड़ा
हावड़ा–चेन्नई
चेन्नई–मुंबई
मुंबई–दिल्ली
दिल्ली–चेन्नई
मुंबई–हावड़ा
दिल्ली–गुवाहाटी
इन प्रमुख रेल मार्गों पर विस्तार का काम पूरा होने के बाद रेलवे को अतिरिक्त ट्रैक क्षमता मिलेगी. इससे व्यस्त रूटों पर यात्री और मालगाड़ियों के संचालन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी. साथ ही, भविष्य में रेल यातायात बढ़ने पर भी इन मार्गों पर दबाव कम करने में सहायता मिलेगी.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल परिवहन के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों पर भी जोर दिया. हाई-डेंसिटी नेटवर्क के विस्तार से देश में अधिक क्षमता वाला रेल ढांचा तैयार होगा, जिससे परिवहन लागत कम करने और अधिक स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है. सरकार का ये कदम देश के प्रमुख औद्योगिक और यात्री कॉरिडोर को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हाई-डेंसिटी रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ने से यात्रियों की आवाजाही के साथ-साथ माल ढुलाई को भी गति मिलेगी और देश की आर्थिक गतिविधियों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिल सकेगा.