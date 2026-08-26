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भारत के हाई-डेंसिटी रेल नेटवर्क को 4-लेन करने की योजना, अश्विनी वैष्णव ने बताई विस्तार की पूरी रूपरेखा

भारतीय रेलवे देश के करीब 11,000 किमी लंबे हाई-डेंसिटी रेल नेटवर्क को फोर-लेन कर क्षमता बढ़ाने और यात्री और माल यातायात को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 26, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:40 PM IST
भारत के हाई-डेंसिटी रेल नेटवर्क को 4-लेन करने की योजना, अश्विनी वैष्णव ने बताई विस्तार की पूरी रूपरेखा
Image Credit: X/Instagram : @AshwiniVaishnaw

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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