जल्‍द सामने आएगी पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप, अश्‍व‍िनी वैष्णव ने क‍िया दावा वैष्णव ने कहा, मैंने नजदीकी माइक्रॉन फैक्ट्री का दौरा किया, वहां निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है. कायन्स प्लांट और धोलेरा में भी निर्माण तेजी से चल रहा है. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब और असम के मोरीगांव में एक यून‍िट स्थापित कर रहा है.

Read More