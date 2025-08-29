वैष्णव ने कहा, मैंने नजदीकी माइक्रॉन फैक्ट्री का दौरा किया, वहां निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है. कायन्स प्लांट और धोलेरा में भी निर्माण तेजी से चल रहा है. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब और असम के मोरीगांव में एक यूनिट स्थापित कर रहा है.
- Made In India Semiconductor Chip: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में बने पहले सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन जल्द शुरू होगा. यह देश की इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन के लिए बड़ा कदम है. साणंद, गुजरात में सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड की ओएसएटी (OSAT) यूनिट के उद्घाटन पर उन्होंने बताया कि पायलट लाइन शुरू हो चुकी है. जल्द ही प्रधानमंत्री इस चिप को देश को समर्पित करेंगे. वैष्णव ने कहा कि यह भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में अहम कदम है.
- 7600 करोड़ के निवेश से शुरू हुई यूनिट
- सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका और स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स (थाईलैंड) के साथ मिलकर साणंद में 7,600 करोड़ रुपये के निवेश से यह यूनिट शुरू की है. उन्होंने बताया कि चिप निर्माण से जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. वैष्णव ने कहा, 'मैंने नजदीकी माइक्रॉन फैक्ट्री का दौरा किया, वहां निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है. कायन्स प्लांट और धोलेरा में भी निर्माण तेजी से चल रहा है.'
- 2023 में पहली सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब और असम के मोरीगांव में एक यूनिट स्थापित कर रहा है. उन्होंने कहा, 'सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव 10 प्रोजेक्ट में से यह सपना पूरा हो रहा है.' जून 2023 में साणंद में पहली सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई थी. फरवरी 2024 तक तीन और यूनिट को मंजूरी मिली. कुल चार सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट पर निर्माण चल रहा है. इन सभी में करीब डेढ़ लाख करोड़ का निवेश हो रहा है.
- इन यूनिट की कुल क्षमता रोजाना सात करोड़ चिप की होगी. इस महीने की शुरुआत में सरकार ने चार और सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी. इनमें से दो ओडिशा में और एक-एक आंध्र प्रदेश और पंजाब में है. इनसे 4,600 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट आएगा और 2,034 स्किल्ड स्टॉफ के लिए सीधे रोजगार और हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके बनेंगे.
