Electronics Manufacturing: संसद में दी गई जानकारी के अनुसार देश में पिछले 11 साल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में छह गुना की बढ़ोतरी हुई है. यह साल 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 11.32 लाख करोड़ रुपये हो गई है. यह उपलब्धि देश को एक अहम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर के रूप में स्थापित करने को लेकर जरूरी है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में दी गई जानकारी में बताया कि सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर पॉलिसी पीएम मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' के विजन पर आधारित है.

यूनिट्स की कुल संख्या 2 से बढ़कर 300 से ज्‍यादा हो गई

मंत्री की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार साल 2020 में शुरू हुई लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पीएलआई स्कीम ने 14,065 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है. मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 11 साल में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की कुल संख्या 2 से बढ़कर 300 से ज्‍यादा हो गई है. एलएसईएम के लिए पीएलआई के शुभारंभ के बाद से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 2020-21 में 2.2 लाख करोड़ से बढ़कर 5.5 लाख करोड़ हो गई है.

इलेक्ट्रॉनिक्स तीसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कैटेगरी

देश के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2014-15 में 38 हजार करोड़ रुपये से आठ गुना बढ़कर 2024-25 में 3.26 लाख करोड़ रुपये हो गया है. मोबाइल निर्यात भी लगभग 22 हजार करोड़ से बढ़कर 2.2 लाख करोड़ से अधिक हो गया है. इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स अब तीसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कैटेगरी है. उद्योग का अनुमान है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर अब लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है.

केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की सफलता के आधार पर सरकार ने 2022 में सेमीकंडक्टर के विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया. सरकार का ध्यान सेमीकंडक्टर के पूरे इकोसिस्टम को विकसित करने पर है. वहीं, 3 वर्ष से भी कम समय में 1.6 लाख करोड़ के संचयी निवेश के साथ दस सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई है. (IANS)