द‍िल्‍ली से पटना के ल‍िए चलेगी वंदे भारत स्लीपर! अश्‍व‍िनी वैष्‍णव ने बताया- कब से फर्राटा भरेगी ट्रेन
द‍िल्‍ली से पटना के ल‍िए चलेगी वंदे भारत स्लीपर! अश्‍व‍िनी वैष्‍णव ने बताया- कब से फर्राटा भरेगी ट्रेन

Vande Bharat: रेल मंत्री ने कहा कि नियमित सर्व‍िस की निरंतरता बनाए रखने के लिए दूसरी ट्रेन अहम है. वैष्णव ने कहा क‍ि इसलिए हम दूसरे रेक का इंतजार कर रहे हैं. एक बार यह मिल जाए तो हम रूट पर फैसला करेंगे और परिचालन शुरू करेंगे. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:47 PM IST
Vande Bharat Sleeper Train: केंद्रीय रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें जल्द ही शुरू की जाएंगी. दूसरी ट्रेन अगले महीने के म‍िड तक पूरी होने की संभावना है, जबकि पहली ट्रेन जरूरी परीक्षण और ट्रायल रन के बाद इस्‍तेमाल के ल‍िए पूरी तरह तैयार है. रेलवे रात्रि यात्रा में नियमित सर्व‍िस सुन‍िश्‍च‍ित करने के लिए दोनों ट्रेनों को एक साथ शुरू करने के प्‍लान पर काम कर रहा है. अधिकारियों ने बताया कि पहली ट्रेन सभी परीक्षणों और ट्रायल रन में सफल रही है और मौजूदा समय में दिल्ली के शकूर बस्ती कोच डिपो में है.

15 अक्टूबर तक तैयार हो जाएगी दूसरी ट्रेन

मीडिया को जानकारी देते हुए वैष्‍णव ने कहा कि दूसरी ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है और संभवतः 15 अक्टूबर तक तैयार हो जाएगी. उन्होंने कहा क‍ि दोनों ट्रेनों को एक साथ शुरू क‍िया जाएगा. रेल मंत्री ने कहा कि नियमित सर्व‍िस की निरंतरता बनाए रखने के लिए दूसरी ट्रेन अहम है. वैष्णव ने कहा क‍ि इसलिए हम दूसरे रेक का इंतजार कर रहे हैं. एक बार यह मिल जाए तो हम रूट पर फैसला करेंगे और परिचालन शुरू करेंगे.

यह भी पढ़ें: यात्री ध्यान दें, अब मिलेगा कन्फर्म टिकट! दिवाली और छठ के लिए रेलवे चलाएगा 12000 स्पेशल ट्रेन

नई दिल्ली-पटना रूट पर शुरू होने की उम्‍मीद
माना जा रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नई दिल्ली-पटना रूट पर ये ट्रेनें शुरू की जाएंगी, जिसके लिए मतदान साल के अंत में होना है. इंटीग्रल कोच फैक्टरी (ICF) तकनीक का उपयोग करके सरकारी कंपनी बीईएमएल द्वारा निर्मित, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 16 डिब्बे होंगे, जिन्हें एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2-टियर और एसी 3-टियर में विभाजित किया जाएगा. यह 1,128 यात्रियों को ले जा सकेगी और 180 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलेगी, जिससे यह देश में रात में चलने वाली सबसे तेज ट्रेन सेवाओं में से एक बन जाएगी.

ट्रेन में होंगे ये फीचर्स
इस ट्रेन में ग्‍लोबल लेवल सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसमें यूएसबी चार्जिंग के साथ एकीकृत रीडिंग लाइट, स्वचालित घोषणा और विजुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, सुरक्षा कैमरे, मॉड्यूलर पैंट्री, और दिव्यांगों के अनुकूल बर्थ और शौचालय शामिल हैं. वैष्णव और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब में रेलवे परियोजनाओं के बारे में पत्रकारों को भी जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी 18 किलोमीटर लंबी राजपुरा-मोहाली लाइन अंबाला-अमृतसर मुख्य लाइन के सबसे छोटे मार्ग के माध्यम से इस क्षेत्र को चंडीगढ़ से जोड़ेगी.

यह भी पढ़ें: बिना टिकट ट्रेन में घुसकर TTE से बोली महिला- अंधे हो क्या? फिर हुआ ऐसा हंगामा कि पूरा डिब्बा रह गया दंग

राजपुरा और मोहाली के बीच सीधा संपर्क प्रदान करने और यात्रा की दूरी लगभग 66 किलोमीटर कम करने के अलावा, यह रेलवे लाइन मौजूदा राजपुरा-अंबाला मार्ग पर यातायात को भी आसान बनाएगी और अंबाला-मोरिंडा लिंक को छोटा करेगी. वैष्णव ने कहा कि रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली और फिरोजपुर छावनी के बीच एक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है, जो फरीदकोट, भटिंडा (पश्चिम), धुरी, पटियाला, अंबाला छावनी, कुरुक्षेत्र और पानीपत स्टेशनों को कवर करेगी.

रेलवे के अनुसार, यह ट्रेन दिल्ली और फिरोजपुर छावनी के बीच 486 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 40 मिनट में तय करेगी. वैष्णव ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री से फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी देने का अनुरोध करूंगा.' 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

Ashwini Vaishnaw Indian railways

;