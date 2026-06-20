/अब और तेज दौड़ेगा भारत, 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मंजूर; अश्वनी वैष्णव ने बताया कैसे होगा हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार?

इस बीच शुक्रवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छपरा जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया. कार्यक्रम के दौरान वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से मऊ से दिल्ली और जहीरघाट से वाराणसी के बीच दो नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई. जनसभा को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि अगले 7 से 8 वर्षों में बिहार को 200 से अधिक नई ट्रेनें मिलेंगी. उन्होंने बताया कि राज्य में फिलहाल 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है और बिहार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देख रहा है.