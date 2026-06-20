/अब और तेज दौड़ेगा भारत, 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मंजूर; अश्वनी वैष्णव ने बताया कैसे होगा हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार?

7 New Bullet Train Corridors Approved : भारत के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को बड़ा बूस्ट मिला है. केंद्र सरकार ने देशभर में 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है. इससे प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय में भारी कमी आएगी और रेल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं के पूरा होने के बाद देश के कई बड़े शहरों के बीच यात्रा महज कुछ घंटों में पूरी की जा सकेगी.
मुंबई-पुणे: 48 मिनट
बेंगलुरु-चेन्नई: 1 घंटा 13 मिनट
बेंगलुरु–हैदराबाद: 2 घंटे 10 मिनट
पुणे-हैदराबाद: 2 घंटे 8 मिनट
दिल्ली-लखनऊ: 2 घंटे
दिल्ली-वाराणसी: 3 घंटे 15 मिनट
दिल्ली-सिलीगुड़ी: 6 घंटे
इन कॉरिडोरों के शुरू होने से लंबी दूरी की यात्रा पहले के मुकाबले काफी तेज और सुविधाजनक हो जाएगी.
इस बीच शुक्रवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छपरा जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया. कार्यक्रम के दौरान वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से मऊ से दिल्ली और जहीरघाट से वाराणसी के बीच दो नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई. जनसभा को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि अगले 7 से 8 वर्षों में बिहार को 200 से अधिक नई ट्रेनें मिलेंगी. उन्होंने बताया कि राज्य में फिलहाल 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है और बिहार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देख रहा है.
अश्विनी वैष्णव ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली-वाराणसी-पटना बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है. उनके अनुसार, यह हाई-स्पीड रेल लाइन शुरू होने के बाद पटना से दिल्ली की यात्रा का समय घटकर सिर्फ 4 घंटे 41 मिनट रह जाएगा. उन्होंने कहा कि भविष्य में इस कॉरिडोर को सिलीगुड़ी तक विस्तार देने की भी योजना है, जिससे पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी.
भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का आधिकारिक शुभारंभ वर्ष 2017 में हुआ था. 508 किलोमीटर लंबा मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर जापान के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से विकसित किया जा रहा है. जापान की प्रसिद्ध शिंकानसेन, जिसे आमतौर पर 'बुलेट ट्रेन' कहा जाता है और इसे भारत के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क की नींव माना जा रहा है. सरकार का मानना है कि नए कॉरिडोरों की मंजूरी से देश में तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल यात्रा के नए युग की शुरुआत होगी.