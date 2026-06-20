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अब और तेज दौड़ेगा भारत, 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मंजूर; अश्वनी वैष्णव ने बताया कैसे होगा हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार?

केंद्र सरकार ने देशभर में 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है. इससे प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय में भारी कमी आएगी और रेल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 20, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:21 PM IST
अब और तेज दौड़ेगा भारत, 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मंजूर; अश्वनी वैष्णव ने बताया कैसे होगा हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार?
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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