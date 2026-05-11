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Hindi Newsबिजनेसदिल्ली-चंडीगढ़ और मुंबई-अहमदाबाद रूट पर नहीं होगा फ्लाइट का सफर, केंद्रीय मंत्री की बात सुनकर उड़ जाएगी नींद

दिल्ली-चंडीगढ़ और मुंबई-अहमदाबाद रूट पर नहीं होगा फ्लाइट का सफर, केंद्रीय मंत्री की बात सुनकर उड़ जाएगी नींद

Short Route Flights: आने वाले समय में जैसे-जैसे बुलेन ट्रेन का जाल देश में फैलेगा तो छोटी दूरी के ल‍िए लोगों की फ्लाइट पर न‍िर्भरता कम हो जाएगी. रेलवे म‍िन‍िस्‍टर अश्‍व‍िनी वैष्‍णव ने कहा क‍ि आने वाले समय में लोग 500 से 800 किमी तक के सफर के ल‍िए फ्लाइट की बजाय बुलेट ट्रेन से सफर करना ज्‍यादा पसंद करेंगे.

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 11, 2026, 02:32 PM IST
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Ashwini Vaishnaw on Flights: देश में ट्रांसपोर्टेशन रिवोल्यूशन की आहट एयरलाइन सेक्टर की नींद उड़ाने लगी है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने एयरलाइन इन्‍वेस्‍टर को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले समय में देश में बुलेट ट्रेनों का जाल छोटी दूरी की हवाई यात्राओं को खत्म कर देगा. वैष्णव ने कहा, जैसे-जैसे देश में हाई-स्पीड रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा लोग 500 से 800 किमी तक के सफर के लि‍ए फ्लाइट की बजाय बुलेट ट्रेन से सफर करना ज्‍यादा पसंद करेंगे.

अश्‍व‍िनी वैष्णव ने दूसरे देशों का उदाहरण देते हुए कहा क‍ि यूरोप और जापान में जब बुलेट ट्रेन शुरू हुई तो वहां छोटी दूरी की फ्लाइट की ड‍िमांड करीब-करीब खत्‍म हो गई. भारत में भी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बाद दिल्ली-वाराणसी, दिल्ली-अहमदाबाद और चेन्‍नई-मैसूर जैसे रूट पर हाई-स्पीड रेल का प्‍लान है. मंत्री ने कहा कि ट्रेन का सफर 'डोर-टू-डोर' कनेक्टिविटी के मामले में एयरपोर्ट के मुकाबले ज्‍यादा सुविधाजनक और किफायती साबित होगा. इससे एयरलाइन कंपन‍ियों के बिजनेस मॉडल पर सीधा असर पड़ेगा.

कम समय में स्‍टेशन तक पहुंचा देगी बुलेट ट्रेन

केंद्रीय मंत्री ने तर्क दिया कि यद‍ि क‍िसी को दिल्ली से चंडीगढ़ या मुंबई से अहमदाबाद जाना है तो एयरपोर्ट पहुंचने, सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग में जितना समय लगता है, उससे कम समय में बुलेट ट्रेन आपको आपके स्‍टेशन तक पहुंचा देगी. इसके अलावा, बुलेट ट्रेन के स्टेशन शहर के मुख्‍य केंद्रों में होते हैं, जबकि एयरपोर्ट आमतौर पर शहर से दूर होते हैं. इस सुव‍िधा और समय की बचत के कारण एयरलाइंस के लिए कम दूरी वाले रूट पर यात्रियों को बनाए रखना बेहद मुश्किल होगा.

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बहुत कम प्रदूषण करती हैं ट्रेनें

अश्‍व‍िनी वैष्णव ने यह भी कहा क‍ि बुलेट ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल और एनर्जी की बचत करने वाला ऑप्‍शन है. कार्बन उत्सर्जन के मोर्चे पर ट्रेनें विमानों के मुकाबले बहुत कम प्रदूषण करती हैं. एयरलाइन निवेशकों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ क‍िया क‍ि भविष्य 'मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट' का है, जहां लंबी दूरी के लिए हवाई जहाज और मीड‍ियम दूरी के लिए बुलेट ट्रेनें प्राथमिक विकल्प होंगी.

सरकार की तरफ से दी गई इस चेतावनी के बाद एयर विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि एयरलाइन कंपनियों को अपनी रणनीति बदलनी होगी. कंपनियों को अब टियर-2 और टियर-3 शहरों को जोड़ने वाले लंबे रूटों पर अधिक ध्यान देना होगा, जहां रेल नेटवर्क अभी विकसित हो रहा है. वैष्णव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत दुनिया के सबसे बड़े हाई-स्पीड रेल नेटवर्क में से एक बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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