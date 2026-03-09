Advertisement
बिजनेसईरान युद्ध से तेल-गैस मार्केट में तूफान; एशिया से यूरोप तक पड़ा असर, जानिए कैसे निपट रही है पूरी दुनिया?

ईरान युद्ध से तेल-गैस मार्केट में तूफान; एशिया से यूरोप तक पड़ा असर, जानिए कैसे निपट रही है पूरी दुनिया?

मिडिल ईस्ट के तेल और गैस पर अत्यधिक निर्भरता के कारण एशियाई देश इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. इसलिए कई देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 09, 2026, 07:25 PM IST
Source : AI
Source : AI

Iran War Sparks Global Energy Crisis : मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है. इससे वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है और दुनिया भर की सरकारें स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाने में जुट गई हैं. एनालिस्ट्स का कहना है कि 1970 के दशक के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने ये सबसे बड़ा खतरा बन सकता है. खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के तेज होने के कारण तेल-गैस मार्केट को भारी सप्लाई शॉक ((आपूर्ति झटका) का सामना करना पड़ रहा है. पिछले तीन दिनों में ईरान और अमेरिका-इजरायल ने प्रमुख तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया. इसी वजह से संकट और गहरा गया है.

बता दें, तेल की कीमतों में हर 10% बढ़ोतरी से ग्लोबल महंगाई में करीब 0.4% की ग्रोथ होती है. अगर कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहीं तो वैश्विक GDP ग्रोथ रेट में 0.25% तक की गिरावट आ सकती है. एशिया और यूरोप के वित्तीय बाजारों में गिरावट के बीच सरकारें बढ़ती ऊर्जा लागत से बचाव के उपाय खोज रही हैं.

जापान और दक्षिण कोरिया

जापान और दक्षिण कोरिया अपनी तेल जरूरतों का 95% और 70% पश्चिम एशिया से आयात करते हैं. इसलिए इन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है. दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने लगभग 30 साल बाद पहली बार ईंधन कीमतों पर सीमा (प्राइस कैप) लगाने की घोषणा की है. ताकि मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड अर्थव्यवस्था पर बोझ कम किया जा सके. जापान ने भी अपने रणनीतिक तेल भंडार को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं. जापान के पास करीब 254 दिनों की खपत के बराबर तेल भंडार मौजूद है.

ये भी पढ़ें : जंग के बीच सोना हुआ क्रैश, चांदी ₹1.51 लाख सस्ती, अभी और मचेगी उथल-पुथल 

वियतनाम और फिलीपींस

वियतनाम ने पेट्रोल और डीजल सहित कई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर आयात शुल्क शून्य करने का फैसला किया है. ताकि घरेलू बाजार स्थिर रह सके. फिलीपींस में सरकार ने ईंधन बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए चार दिन का वर्किंग डे लागू किया है. वहीं, राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने सभी सरकारी एजेंसियों को 10 से 20 प्रतिशत तक बिजली और ईंधन की खपत कम करने का आदेश दिया है.

चीन और थाईलैंड

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने अपने प्रमुख रिफाइनरों से कहा है कि वे डीजल और पेट्रोल के निर्यात को रोक दें, ताकि घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सके. थाईलैंड ने भी दो महीने का स्टॉक सुरक्षित रखने के बावजूद तेल निर्यात रोक दिया है.

म्यांमार और बांग्लादेश

कमजोर अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में स्थिति और गंभीर है. म्यांमार में ईंधन की कमी से निपटने के लिए निजी वाहनों पर ऑड-ईवन नंबर प्लेट आधारित राशनिंग प्रणाली लागू है. बांग्लादेश ने बिजली और ईंधन बचाने के लिए विश्वविद्यालयों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है.

ये भी पढ़ें : क्या क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों से भारत में महंगाई नहीं बढ़ेगी?

G7 देश क्या कर रहे हैं?

G7 देशों ने बाजार को स्थिर करने के लिए योजना बनाई है. फ्रांस की अध्यक्षता में G7 वित्त मंत्रियों ने आपातकालीन तेल भंडार जारी करने पर चर्चा की है. यह कदम अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के जरिए समन्वित किया जाएगा. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि रणनीतिक तेल भंडार का इस्तेमाल एक ऑप्शन है और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को मिलकर जवाब देना होगा. IEA की स्थापना 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी और इसके नियमों के अनुसार सदस्य देशों को कम से कम 90 दिनों के आयात के बराबर आपात तेल भंडार रखना जरूरी होता है. वर्तमान में फ्रांस के पास 118 दिनों का भंडार है, जबकि अमेरिका के पास बड़ा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है.

भारत की स्थिति

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता भारत भी मुश्किल स्थिति में है, क्योंकि वो अपनी 85% से ज्यादा कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी करता है. ईरान संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है. इसका असर रुपये पर भी पड़ा है और रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है. ऊर्जा लागत के अलावा भारत को उर्वरक संकट का भी सामना करना पड़ सकता है क्योंकि पश्चिम एशिया से यूरिया और अमोनिया की आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है.

हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फिलहाल भारत में महंगाई पर इसका बड़ा असर पड़ने का अनुमान नहीं है. सप्लाई की कमी से निपटने के लिए भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखे हुए है, क्योंकि समुद्र में पहले से मौजूद तेल के लिए अमेरिका ने अस्थायी छूट दी है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है और रूस फिलहाल भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बना हुआ है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Oil and LNG price Surge

