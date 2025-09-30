एशियन डेवलपमेंट बैंक ने घटाया भारत का GDP ग्रोथ अनुमान, FY26 और FY27 में 6.5% रहने का अनुमान, जानें क्या है आर्थिक सुस्ती की वजह?

Asian Development Bank : भारत की अर्थव्यवस्था FY26 और FY27 में 6.5% की दर से बढ़ेगी. ये बात एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने कही है. इस साल और अगले साल एशिया और पैसिफिक क्षेत्र की ग्रोथ रेट में हल्की कमी दिखाई दे रही है. ADB ने बताया कि इसका कारण अमेरिका के हाई टैरिफ और वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितता है. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने FY26 और FY27 की ग्रोथ रेट लिए 0.1 और 0.2 प्रतिशत की मामूली कटौती की है.

सर्विस सेक्टर में मजबूत डिमांड

ADB ने बताया कि FY25 की पहली छमाही (H1) में भारत की GDP ग्रोथ 7.6% दर्ज की. इसका मुख्य कारण था सरकारी निवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत मांग. हालांकि, एक्सपोर्ट और कंजप्शन में थोड़ी गिरावट ने इस ग्रोथ को सीमित किया है. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में सुधार देखा गया. मैन्युफैक्चरिंग अच्छा प्रदर्शन कर रहा है , जबकि खनन में गिरावट है. सर्विस सेक्टर में भी डिमांड मजबूत बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ADB ने चेतावनी दी है कि वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बनी रहने के कारण भारत को सावधानीपूर्ण आर्थिक नीतियों और निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है. मजबूत घरेलू मांग और निवेश ही अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखने में मदद करेंगे.

यह भी पढ़ें : India GDP Growth: अर्न्स्ट एंड यंग ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया, FY26 में 6.7% का लक्ष्य

चीन की ग्रोथ रेट

साउथ ईस्ट एशिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए ग्रोथ रेट कम होने की उम्मीद है. वहीं, चीन की ग्रोथ रेट FY25 में 4.7% और FY26 में 4.3% रहने का अनुमान है.

EY ने बढ़ाया था GDP ग्रोथ का अनुमान

अकाउंटिंग फर्म अर्न्स्ट एंड यंग ने भारत की आर्थिक ग्रोथ रेट (GDP ग्रोथ) का अनुमान बढ़ा दिया था. EY ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए भारत की रियल GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया था. कंपनी के इकोनॉमी वॉच में बताया गया कि ये बढ़ोतरी GST 2.0 सुधारों और मजबूत घरेलू डिमांड की उम्मीदों के कारण है. हालांकि, वैश्विक स्तर पर निर्यात पर अभी भी कुछ दबाव है.