Advertisement
trendingNow12942038
Hindi Newsबिजनेस

एशियन डेवलपमेंट बैंक ने घटाया भारत का GDP ग्रोथ अनुमान, FY26 और FY27 में 6.5% रहने का अनुमान, जानें क्या है आर्थिक सुस्ती की वजह?

ADB ने बताया कि FY25 की पहली छमाही (H1) में भारत की GDP ग्रोथ 7.6% दर्ज की है. इसका मुख्य कारण था सरकारी निवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत मांग. हालांकि, एक्सपोर्ट और कंजप्शन में थोड़ी गिरावट ने इस ग्रोथ को सीमित किया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशियन डेवलपमेंट बैंक ने घटाया भारत का GDP ग्रोथ अनुमान, FY26 और FY27 में 6.5% रहने का अनुमान, जानें क्या है आर्थिक सुस्ती की वजह?

Asian Development Bank : भारत की अर्थव्यवस्था FY26 और FY27 में 6.5% की दर से बढ़ेगी. ये बात एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने कही है. इस साल और अगले साल एशिया और पैसिफिक क्षेत्र की ग्रोथ रेट में हल्की कमी दिखाई दे रही है. ADB ने बताया कि इसका कारण अमेरिका के हाई टैरिफ और वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितता है. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने  FY26 और FY27 की ग्रोथ रेट लिए 0.1 और 0.2 प्रतिशत की मामूली कटौती की है.

सर्विस सेक्टर में मजबूत डिमांड 

ADB ने  बताया कि FY25 की पहली छमाही (H1) में भारत की GDP ग्रोथ 7.6% दर्ज की. इसका मुख्य कारण था सरकारी निवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत मांग. हालांकि, एक्सपोर्ट और कंजप्शन में थोड़ी गिरावट ने इस ग्रोथ को सीमित किया है. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में सुधार देखा गया. मैन्युफैक्चरिंग अच्छा प्रदर्शन कर रहा है , जबकि खनन में गिरावट है. सर्विस सेक्टर में भी डिमांड मजबूत बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ADB ने चेतावनी दी है कि वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बनी रहने के कारण भारत को सावधानीपूर्ण आर्थिक नीतियों और निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है. मजबूत घरेलू मांग और निवेश ही अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखने में मदद करेंगे.

यह भी पढ़ें : India GDP Growth: अर्न्स्ट एंड यंग ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया, FY26 में 6.7% का लक्ष्य

चीन की ग्रोथ रेट

साउथ ईस्ट एशिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए ग्रोथ रेट कम होने की उम्मीद है. वहीं, चीन की ग्रोथ रेट FY25 में 4.7% और FY26 में 4.3% रहने का अनुमान है.

EY ने बढ़ाया था GDP ग्रोथ का अनुमान 

अकाउंटिंग फर्म अर्न्स्ट एंड यंग ने भारत की आर्थिक ग्रोथ रेट (GDP ग्रोथ) का अनुमान बढ़ा दिया था. EY ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए भारत की रियल GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया था. कंपनी के इकोनॉमी वॉच में बताया गया कि ये बढ़ोतरी GST 2.0 सुधारों और मजबूत घरेलू डिमांड की उम्मीदों के कारण है. हालांकि, वैश्विक स्तर पर निर्यात पर अभी भी कुछ दबाव है.

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Economic Forecasts

Trending news

BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
BMC elections
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
India-Germany Military Cooperation
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
;