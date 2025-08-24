Gold Checking Tips: कहीं असली के चक्कर में नकली गोल्ड तो नहीं ले आए आप? घर बैठे इन 5 तरीकों से कर लें जांच

Asli Sone ki Jaanch Kaise Karein: सोने को दुनिया में सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है. भारत भी इसका अपवाद नहीं है. यहां पर हरेक महिला की चाहत होती है कि वह सोने के खूब सारे गहने पहने. यह न केवल उनका शौक पूरा करता है बल्कि बुरे समय के लिए आर्थिक सुरक्षा भी देता है. यही वजह है कि महिलाओं की शादी के दौरान उसे मायके वालों की ओर से अपनी क्षमता के अनुसार काफी गहने दिए जाते हैं.

आसमान पर पहुंची सोने की कीमतें

चूंकि आजकल सोने की कीमत करीब 1 लाख के आसपास पहुंच चुकी हैं. ऐसे में एक तोला सोना खरीदने में भी लोगों को काफी सोचना पड़ता है. साथ ही यह डर भी सताता रहता है कि कहीं वह सोना नकली या सोने की परत चढ़ा हुआ तो नहीं है. आज हम आपको 5 ऐसे देसी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनके जरिए आप घर बैठे आसानी से पहचान सकते हैं कि खरीदा गया सोना असली है या नहीं.

नकली गोल्ड की जांच करने के देसी टिप्स

हॉलमार्क प्रमाणन

भारत में असली सोने के आभूषणों पर BIS का हॉलमार्क लगा होता है. इस छोटी सी मुहर पर BIS का लोगो, कैरेट में शुद्धता और जौहरी का पहचान चिह्न जैसी जानकारी होती है. अगर किसी गहने पर यह मुहर लगी होती है तो आप समझ सकते हैं कि वह चीज असली है.

सिरके से परीक्षण

आप सिरके से भी सोने का परीक्षण कर सकते हैं. इसके लिए आप सोने के आभूषण पर सीधे सफेद सिरके की कुछ बूँदें डालें या फिर सिरके से भरे एक छोटे कटोरे में 10-15 सेकंड के लिए सोने के गहने को डुबोकर रख दें. अगर सोना असली होगो तो उसका रंग नहीं बदलेगा. वहीं सतह काली पड़ना इस बात का प्रतीक होता है कि वह शुद्ध नहीं है.

जल परीक्षण

अपने सोने के गहने को पानी से भरे कटोरे में डालें. असली सोना असली होगा तो तुरंत डूब जाएगा. वहीं अगर सोना नकली हो या उस पर सोने की परत चढ़ी हो तो वह कुछ देर के लिए तैर सकता है. इस विधि से भी आप असली-नकली सोने का पता लगा सकते हैं.

चुंबक परीक्षण

असली सोना चुंबकीय नहीं होता. अगर यह चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएं तो समझ जाएं कि उसमें दूसरी धातुएं मिलाई गई हैं. यह स्पष्ट रूप से सोने में मिलावट का केस बन जाता है. आपको ऐसे मिलावटी सोने को नहीं खरीदना चाहिए.

त्वचा प्रतिक्रिया परीक्षण

आभूषण को एक दिन के लिए पहनें और अपनी त्वचा का निरीक्षण करें. असली सोने से त्वचा का कोई रंग नहीं बदलता है. अगर आपकी त्वचा हरी, काली या खुजलीदार हो जा जाए तो इसका मतलब वह सोना अशुद्ध है या उस पर सोने की परत चढ़ी हो सकती है.