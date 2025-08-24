Gold Checking Tips: कहीं असली के चक्कर में नकली गोल्ड तो नहीं ले आए आप? घर बैठे इन 5 तरीकों से कर लें जांच
Advertisement
trendingNow12894141
Hindi Newsबिजनेस

Gold Checking Tips: कहीं असली के चक्कर में नकली गोल्ड तो नहीं ले आए आप? घर बैठे इन 5 तरीकों से कर लें जांच

Real Gold Check Tips: गोल्ड खरीदकर घर लाने वाले लोगों के मन में यह धुकधुकी लगी रहती है कि कहीं उनका सोना नकली या मिलावटी तो नहीं है. अगर आप भी इस असमंजस में रहते हैं तो घर बैठे 5 देसी तरीकों से अपने गोल्ड के असली-नकली होने की जांच कर सकते हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 24, 2025, 05:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Checking Tips: कहीं असली के चक्कर में नकली गोल्ड तो नहीं ले आए आप? घर बैठे इन 5 तरीकों से कर लें जांच

Asli Sone ki Jaanch Kaise Karein: सोने को दुनिया में सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है. भारत भी इसका अपवाद नहीं है. यहां पर हरेक महिला की चाहत होती है कि वह सोने के खूब सारे गहने पहने. यह न केवल उनका शौक पूरा करता है बल्कि बुरे समय के लिए आर्थिक सुरक्षा भी देता है. यही वजह है कि महिलाओं की शादी के दौरान उसे मायके वालों की ओर से अपनी क्षमता के अनुसार काफी गहने दिए जाते हैं. 

आसमान पर पहुंची सोने की कीमतें

चूंकि आजकल सोने की कीमत करीब 1 लाख के आसपास पहुंच चुकी हैं. ऐसे में एक तोला सोना खरीदने में भी लोगों को काफी सोचना पड़ता है. साथ ही यह डर भी सताता रहता है कि कहीं वह सोना नकली या सोने की परत चढ़ा हुआ तो नहीं है. आज हम आपको 5 ऐसे देसी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनके जरिए आप घर बैठे आसानी से पहचान सकते हैं कि खरीदा गया सोना असली है या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

नकली गोल्ड की जांच करने के देसी टिप्स

हॉलमार्क प्रमाणन

भारत में असली सोने के आभूषणों पर BIS का हॉलमार्क लगा होता है. इस छोटी सी मुहर पर BIS का लोगो, कैरेट में शुद्धता और जौहरी का पहचान चिह्न जैसी जानकारी होती है. अगर किसी गहने पर यह मुहर लगी होती है तो आप समझ सकते हैं कि वह चीज असली है. 

सिरके से परीक्षण

आप सिरके से भी सोने का परीक्षण कर सकते हैं. इसके लिए आप सोने के आभूषण पर सीधे सफेद सिरके की कुछ बूँदें डालें या फिर सिरके से भरे एक छोटे कटोरे में 10-15 सेकंड के लिए सोने के गहने को डुबोकर रख दें. अगर सोना असली होगो तो उसका रंग नहीं बदलेगा. वहीं सतह काली पड़ना इस बात का प्रतीक होता है कि वह शुद्ध नहीं है.

जल परीक्षण

अपने सोने के गहने को पानी से भरे कटोरे में डालें. असली सोना असली होगा तो तुरंत डूब जाएगा. वहीं अगर सोना नकली हो या उस पर सोने की परत चढ़ी हो तो वह कुछ देर के लिए तैर सकता है. इस विधि से भी आप असली-नकली सोने का पता लगा सकते हैं.

चुंबक परीक्षण

असली सोना चुंबकीय नहीं होता. अगर यह चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएं तो समझ जाएं कि उसमें दूसरी धातुएं मिलाई गई हैं. यह स्पष्ट रूप से सोने में मिलावट का केस बन जाता है. आपको ऐसे मिलावटी सोने को नहीं खरीदना चाहिए. 

त्वचा प्रतिक्रिया परीक्षण

आभूषण को एक दिन के लिए पहनें और अपनी त्वचा का निरीक्षण करें. असली सोने से त्वचा का कोई रंग नहीं बदलता है. अगर आपकी त्वचा हरी, काली या खुजलीदार हो जा जाए तो इसका मतलब वह सोना अशुद्ध है या उस पर सोने की परत चढ़ी हो सकती है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

Fake Gold Checking Tips

Trending news

बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
Criminal Cases CM
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
Jihadi Terror
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
Gujarat news
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
uddhav thackeray
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
Punjab
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
;