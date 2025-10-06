इस राज्य ने यूनिफाइड पेंशन योजना को दी मंजूरी, रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

Benefits for Retirees : असम कैबिनेट ने सोमवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को एक ऑप्शन के रूप में लागू करने को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में कहा कि इस योजना से कर्मचारियों को ओल्ड ऐज सिक्योरिटी का फायदा मिलेगा.

हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि कैबिनेट ने तमिलनाडु में बिजली प्लांट में इमारत ढहने से मारे गए नौ लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता के रूप में 5 लाख रुपये देने का भी फैसला किया है. इसके अलावा, परिवारों को उस कंपनी से भी मुआवजा मिलेगा जहां वे काम करते थे.

यह भी पढ़ें : EPFO से 21000 रुपये जीतने का शानदार मौका, 10 तारीख तक करना होगा यह काम

Add Zee News as a Preferred Source

असम कैबिनेट ने ASTHA योजना के तहत 4,287 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. इस योजना से लोगों को बेहतर अस्पताल और उपचार मिलेंगे. इसमें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नया कैंपस बनाया जाएगा. ये मौजूदा कैंपस की जगह लेगा. राज्य कैबिनेट ने पंचायती और ग्रामीण विकास विभाग के तहत असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ASRLM) के 10,186 कम्युनिटी कैडरों को Orunodoi 3.0 योजना के लाभार्थियों में शामिल करने की मंजूरी दी, जिसमें बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) के जिले भी शामिल हैं.

राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के अधीन विद्यालयों में कक्षा 9 में पढ़ने वाले 3,11,614 विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली साइकिलों की खरीद के लिए 130 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.