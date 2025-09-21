DURGA PUJA BONUS: चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान

Assam Government: असम सरकार ने आज राज्य कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है. सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर पर असम चाय निगम के चाय बागानों के कर्मचारियों और चाय मजदूरों को 20% बोनस देने का फैसला किया है. असम कैबिनेट ने कचुटोली में 10वीं असम बटालियन की स्थापना के लिए 260 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं.

चाय मजदूरों को 20% बोनस देने का फैसला

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम कैबिनेट ने आज दुर्गा पूजा के अवसर पर असम चाय निगम के चाय बागानों के कर्मचारियों और चाय मजदूरों को 20% बोनस देने का फैसला किया है. असम कैबिनेट ने कचुटोली में 10वीं असम बटालियन की स्थापना के लिए 260 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : GST’s Gold Bonanza: आसमान छूती कीमतें के बीच क्या त्योहारी सीजन में भी गोल्ड खरीदेंगे भारतीय?