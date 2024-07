पेरेंट्स..सास-ससुर के साथ रहने के लिए इन सरकारी कर्मचारियों को अलग से मिलेगी लीव

Assam Govt Leave Policy: असम की हिमंत विश्व शर्मा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय व्यतीत करने के लिए दो दिन की छुट्टी देने की घोषणा की है. सरकारी कर्चमारियों को यह छुट्टी 6 और 8 नवंबर को मिलेंगी. हालांकि, कर्मचारी इन छुट्टियों का इस्तेमाल निजी मनोरंजन के लिए या जिन कर्मचारियों के माता-पिता या सास-ससुर नहीं है उन्हें नहीं मिलेंगी.

असम के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, " मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम सरकार ने छह और आठ नवंबर 2024 को राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय बिताने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा की है. इन छुट्टियों का इस्तेमाल केवल बुजुर्ग माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय बिताने के लिए किया जाएगा न कि निजी मनोरंजन के लिए. सरकार यह छुट्टी इसलिए दे रही है ताकि बुजुर्ग माता-पिता या सास-ससुर का सम्मान किया जाए तथा उनकी देखभाल की जा सके."

The Assam Government, under the leadership of HCM Dr. @himantabiswa, has declared special casual leave for State Government employees on November 6 and 8, 2024, to spend time with their parents or parents-in-law.

This leave must be used solely for spending time with aging… pic.twitter.com/jZa6ZHPPCq

