हवाई सफर महंगा होने के संकेत! ATF की कीमतों में 10% उछाल, दिल्ली में ₹11000/KL बढ़े दाम

वैश्विक कच्चे तेल और विमानन ईंधन बाजार में जारी अस्थिरता के बीच ये बढ़ोतरी की गई है. जियो-पॉलिटिकल तनाव और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण विमानन क्षेत्र पर दबाव बना हुआ है. उद्योग सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने नई मूल्य स्थिरीकरण व्यवस्था को भी लागू कर दिया है, जिसके तहत एयरलाइंस एक निश्चित अवधि के लिए पूर्व-निर्धारित कीमत पर ईंधन खरीदने का विकल्प चुन सकती हैं. किसी भी एयरलाइन की कुल परिचालन लागत में ईंधन का हिस्सा लगभग 40 फीसदी तक होता है. ऐसे में ATF महंगा होने का सीधा असर एयरलाइंस की लागत और मुनाफे पर पड़ सकता है.