हवाई सफर महंगा होने के संकेत! ATF की कीमतों में 10% उछाल, दिल्ली में ₹11000/KL बढ़े दाम

ATF Prices Hiked : घरेलू एयरलाइंस के लिए विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) 9 जून से करीब 10 फीसदी महंगा हो गया है. तेल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (OMCs) ने ATF की कीमतों में बढ़ोतरी की है. इसके बाद एयरलाइंस की ऑपरेशनल लागत पर अतिरिक्त दबाव बढ़ने की संभावना है. इसी के साथ केंद्र सरकार की नई प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी लागू हो गई है. इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में ईंधन कीमतों के उतार-चढ़ाव का असर कम करना है.
दिल्ली में घरेलू एयरलाइंस के लिए ATF की कीमत बढ़कर 1,15,927 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है. ये पहले 1,04,927 रुपये प्रति किलोलीटर थी. इसी तरह देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी नई दरें लागू कर दी गई हैं.
वैश्विक कच्चे तेल और विमानन ईंधन बाजार में जारी अस्थिरता के बीच ये बढ़ोतरी की गई है. जियो-पॉलिटिकल तनाव और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण विमानन क्षेत्र पर दबाव बना हुआ है. उद्योग सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने नई मूल्य स्थिरीकरण व्यवस्था को भी लागू कर दिया है, जिसके तहत एयरलाइंस एक निश्चित अवधि के लिए पूर्व-निर्धारित कीमत पर ईंधन खरीदने का विकल्प चुन सकती हैं. किसी भी एयरलाइन की कुल परिचालन लागत में ईंधन का हिस्सा लगभग 40 फीसदी तक होता है. ऐसे में ATF महंगा होने का सीधा असर एयरलाइंस की लागत और मुनाफे पर पड़ सकता है.
केंद्र सरकार ने विमानन ईंधन की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की प्राइस स्टेबिलाइजेशन स्कीम को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत शामिल होने वाली एयरलाइंस बाजार आधारित कीमतों के बजाय एक निश्चित मूल्य व्यवस्था का विकल्प चुन सकेंगी. यदि वैश्विक बाजार में ईंधन की कीमतें तय मानक से काफी ऊपर जाती हैं तो सरकार तेल कंपनियों को सहायता प्रदान कर सकती है. वहीं, कीमतें कम होने पर उसी के अनुसार समायोजन किया जाएगा. सरकार ने इसे सब्सिडी नहीं बल्कि कीमतों को स्थिर रखने की व्यवस्था बताया है.
ATF महंगा होने से एयरलाइंस की लागत जरूर बढ़ेगी, लेकिन इसका सीधा असर हवाई किराए पर पड़ेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. विमान किराए कई अन्य कारकों जैसे मांग, प्रतिस्पर्धा, रूट और पर्यटन सीजन पर भी निर्भर करते हैं.