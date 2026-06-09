Add Zee Business As A Preferred Source
App

हवाई सफर महंगा होने के संकेत! ATF की कीमतों में 10% उछाल, दिल्ली में ₹11000/KL बढ़े दाम

घरेलू एयरलाइंस के लिए विमान ईंधन (ATF) की कीमतों में करीब 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. ये ग्रोथ सरकार के प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड फ्रेमवर्क के लागू होने के बाद की गई है. आइए जानते हैं कि क्या बदला है और इसका यात्रियों पर क्या असर पड़ सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 09, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:04 PM IST
हवाई सफर महंगा होने के संकेत! ATF की कीमतों में 10% उछाल, दिल्ली में ₹11000/KL बढ़े दाम
Image Credit: Source : X/social media

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हवाई सफर महंगा होने के संकेत! ATF की कीमतों में 10% उछाल, दिल्ली में ₹11000/KL बढ़े
ATF Prices Hiked5 min ago
2
mp news6 min ago
3
IND A vs SL A9 min ago
4
FIFA World Cup 202612 min ago
5
Navya Naveli Nanda27 min ago