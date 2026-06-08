/ATM में कैश क्राइसिस, खाली पड़ी मशीनों से ₹100 करोड़ का घाटा, इन शहरों में एटीएम पर लग सकता है ताला!

ATM Cash Shortage: UPI, ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट के बाद ATM से कैश निकालने में भारी कमी आई है. खासकर बड़े शहरों में. लोग मोबाइल से ही अधिकतर पेमेंट कर लेते हैं. हालांकि छोटे शहरों और गांवों में अब भी कैश का चलन ज्यादा है. लोग वहां कैश में ज्यादा लेनदेन करते हैं, इसलिए वहां एटीएम से कैश निकालने की जरूरत भी बड़े शहरों के मुकाबले ज्यादा होती है, लेकिन एटीएम उद्योग का संचालन करने वाली संस्था The Confederation of ATM Industry (CATMi) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि छोटे शहरों में एटीएम बंद होने का खतरा बढ़ गया है. बैंकों की ओर से कैश डिस्ट्रीब्यूशन के तरीकों के वजह से छोटे शहरों में एटीएम सर्विस चलाना मुश्किल हो रहा है. RBI के साथ बैठक में कन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री (CATMi) ने 100 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग भी कर दी और देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर गंभीर आरोप भी लगाया है.
CATMi ने 5 जून 2026 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ बैठक के दौरान कहा कि बैंकों की ओर से कैश डिस्ट्रीब्यूशन में असमानता की वजह से उन्हें एटीएम सर्विस चलाने में भारी नुकसान हो रहा है. उन्होंने शिकायत की है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) टीयर 1 शहरों के एटीएम मशीनों में जरूरत से ज्यादा कैश भेज रहा है, जबकि टीयर 2 और टीयर 3 में कैश की किल्लत की वजह से एटीएम बंद करने की स्थिति बन रही है. उन्होंने आरबीआई के सामने बैंकिंग इंडस्ट्री से 100 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है.
CATMi के मुताबिक एटीएम से कैश निकालने की संख्या में भारी कमी आ रही है. जनवरी 2023 में जो 570 मिलियन था, वो सितंबर 2025 में गिरकर 439.5 मिलियन रह गया. देशभर में एटीएम की संख्या सालभर पहले 253,000 से अधिक थी, जो अब घटकर 251,000 रह गई.
रिजर्व बैंक के साथ बैठक के दौरान CATMi ने आरोप लगाया है कि एसबीआई के पास सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है. देशभर में करीब 65000 एसबीआई के एटीएम है, दिसमें से आधे एटीएम का ऑपरेशन बैंक खुद करती है, जो अधिकांश तौर पर बड़े शहरों में है. आधी सर्विस एटीएम ऑपरेटर्स के पास है. एसबीआई की ओर से बड़े शहरों के एटीएम में जरूरत से अधिक कैश भेजे जा रहे है, लेकिन छोटे शहरों, कस्बों और गांवों की मशीनों में कैश की कमी हो गई है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी ग्राहकों को और एटीएम ऑपरेटर्स को हो रही है.
कैश की कमी के चलते एटीएम ऑपरेटर्स की कमाई पर असर दिख रहा है. एटीएम इंडस्ट्री को इसकी वजह से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है. मशीनें खाली रहने की वजह से ऑपरेटर्स को ट्रांजैक्शन और इंटरचेंज फीस से होने वाली कमाई का भारी नुकसान हो रहा है. वहीं लेबर चार्ज बढ़ने , तेल के दाम बढ़ने से ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ रहा है.