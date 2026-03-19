ATM Rules From 1st April: ड‍िज‍िटल ट्रांजेक्‍शन के द‍िन पर द‍िन बढ़ते चलन के बीच यद‍ि आप भी कभी-कभी एटीएम से ट्रांजेक्‍शन करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, एटीएम से पैसे निकालने के नियम 1 अप्रैल 2026 से बदलने जा रहे हैं. एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बंधन बैंक (Bandhan Bank) की तरफ से अपने कस्‍टमर के लि‍ए नए नियम और चार्ज का ऐलान क‍िया गया है. ये बदलाव मंथली फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट, डेली व‍िदड्रॉल लिमिट और फीस से जुड़े हैं. कस्‍टमर को अब UPI से कैश निकालने को लेकर भी सावधानी बरतनी होगी क्‍योंक‍ि फ्री लिमिट पूरी होने पर 23 रुपये और टैक्स देना होगा.

UPI कैश व‍िदड्रॉल फ्री लिमिट में शामिल

HDFC बैंक की तरफ से बड़ा बदलाव क‍िया गया है. 1 अप्रैल 2026 से एटीएम पर UPI (कार्डलेस कैश व‍िदड्रॉल) से न‍िकाले गए पैसे मंथली फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन लिमिट में काउंट होंगे. पहले ये अलग से फ्री थे, लेकिन अब रेगुलर डेबिट कार्ड व‍िदड्रॉल की तरह ट्रीट होंगे. एचडीएफसी (HDFC Bank) बैंक के एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलते हैं, जबकि दूसरे बैंक के एटीएम पर मेट्रो सिटी में 3 और नॉन-मेट्रो स‍िटी में 5 फ्री ट्रांजेक्‍शन म‍िलते हैं. फ्री लिमिट पूरी होने पर हर ट्रांजेक्शन के ल‍िए 23 रुपये और टैक्‍स लागू होगा. यह नियम यूपीआई (UPI) से कैश निकालने वालों के लि‍ए ज्‍यादा जरूरी है.

PNB में डेली व‍िदड्रॉल लिमिट आधी हुई

पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से कुछ चुनिंदा डेबिट कार्ड्स पर डेली एटीएम कैश व‍िदड्रॉल लिमिट कम कर दी गई है. इस बदलाव को भी 1 अप्रैल 2026 से लागू क‍िया जाएगा. बैंक ने RuPay NCMC Platinum Domestic / International, RuPay Women Power Platinum, RuPay PNB Palaash, RuPay Business Platinum NCMC, MasterCard Platinum, VISA Gold और PNB MasterCard Platinum Rise जैसे कार्ड पर लिमिट एक लाख रुपये से घटाकर 50 हजार रुपये प्रत‍िद‍िन कर दी गई है. RuPay Select, PNB RuPay Select Neo/Excel, VISA Signature और MasterCard Business Debit Card पर लिमिट 1.5 लाख रुपये से घटाकर 75,000 रुपये प्रत‍िद‍िन की कर दी गई है. बैंक का कहना है कि यह बदलाव सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट के लिए किया गया है.

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बंधन बैंक ने फ्री ट्रांजेक्शन को क‍िया ल‍िमि‍टेड

बंधन बैंक (Bandhan Bank) ने डेबिट कार्ड यूजर्स के लिए फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन की ल‍िम‍िट को रिवाइज क‍िया है. 1 अप्रैल से बंधन बैंक अपने एटीएम पर 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और अनलिमिटेड नॉन-फाइनेंशियल (बैलेंस चेक आदि) म‍िलेंगे. दूसरे बैंक के एटीएम पर मेट्रो सिटी (बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली) में केवल 3 फ्री ट्रांजेक्शन और नॉन-मेट्रो स‍िटी में 5 फ्री मिलेंगे. फ्री लिमिट खत्म होने पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 23 रुपये और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्‍शन पर 10 रुपये चार्ज लगेगा.