/PF से पैसा निकालना होगा सेकेंड भर का काम, ATM-UPI से रिटायरमेंट फंड निकालने का नुकसान भी समझिए

PF Withdrawal ATM-UPI: लाखों नौकरीपेशा लोगों को EPFO की ओर से बड़ा तोहफा मिलने वाला है. PF से पैसा निकालने के लिए अब लंबी-चौड़ी कागजी कार्रवाई और हफ्तेभर का लगने वाला वक्त खत्म हो जाएगा. जैसे आप UPI, ATM से चुटकी बजाकर पैसा ट्रांसफर या कैश निकाल लेते हैं, उतनी ही आसानी से अब PF से पैसा भी निकाल सकेंगे. EPFO 3.0 जल्द ही ATM और UPI के जरिए PF का पैसा निकालने की सुविधा लॉन्च करने वाला है.
बिना किसी कागजी कार्रवाई, लंबे प्रोसेस के कुछ मिनटों में आप अपने रिटायरमेंट फंड से पैसा निकाल सकेंगे. वो पैसा, जो नौकरी के बाद आपको सुरक्षा की गारंटी देता है. पीएफ फंड, जो रिटायरमेंट के बाद आपको एक मोटी जमापूंजी देता है, पेंशन की सुरक्षा देता है, आप बिना किसी कागजी कार्रवाई के कभी भी उससे पैसा निकाल सकेंगे. पीएफ निकासी जितना आसान होता जा रहा है, उससे पैसा निकालने की रफ्तार भी उतनी तेजी से बढ़ रही है. मतलब, जो फंड आपको बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देता है, नौकरी के बाद आर्थिक सुरक्षा देता है, आसान निकासी उसके मकसद को चोट पहुंचा सकती है.
पीएफ फंड रिटारमेंट के बाद आपकी आमदनी का एक बड़ा सोर्स होता है. इमरजेंसी के दौरान काम आने वाला फंड होता है. मेडिकल जरूरतों और जिंदगी की बड़ी जरूरतों के लिए है, उसकी आसानी निकासी से PF के लॉग टर्म सेविंग के मकसद को झटका लगा सकता है. हालांकि इस नए सिस्टम का मकसद पीएफ को सब्सक्राइबर्स के लिए डिजिटल फ्रेंडली प्लेटफॉर्म तैयार करना है. ATM-UPI के जरिए पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा देने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्री मैच्योरी विड्रॉल को बढ़ावा मिले या रिटायरमेंट सिक्योरिटी को झटका लगे. आसान, त्वरित और ट्रांसपेरेंसी की वजह से फाइनेंशियल सिस्टम पर लोगों को भरोसा बढ़ता है. आसानी निकासी से पीएफ में भागीदारी बढ़ेगी. PF से फंड की निकासी कई बातों पर निर्भर करती है. जैसे व्यक्ति की उम्र, काम के अनुभव, फ्यूचर प्लान, फाइनेंशियल परिस्थितियां और लॉन्ग टर्म रिटारमेंट लक्ष्य पर निर्भर करता है.
UPI-ATM से आसानी से पीएफ का पैसा निकाल जाएगा, जिससे आपकी रिटायरमेंट फंड, पेंशन फंड को झटका लगेगा. PF में कुछ हिस्सा पेंशन स्कीम में जाता है. जल्दी पीएफ निकाल लेने से मंथली पेंशन में कमी आएगी. बुढ़ापे में मिलने वाला पेंशन आपको आर्थिक सुरक्षा देता है. इसके अलावा जल्दी पीएफ निकासी से आपको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा. मतलब ये कि PF का पैसा जितना लंबे EPFO के पास रहेगा, उसपर उतना ही ज्यादा ब्याज मिलता है. जल्दी निकाल लेने से आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है. PF बुढ़ापे में महंगाई का सामना करने के लिए आपको एक स्टेबल पेंशन इनकम देता है. अगर आप इसे जल्दी निकाल लेते हैं, तो आपकी ये सुरक्षा खत्म हो जाती है.