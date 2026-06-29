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PF से पैसा निकालना होगा सेकेंड भर का काम, ATM-UPI से रिटायरमेंट फंड निकालने का नुकसान भी समझिए

PF Online: PF से पैसा निकालने के लिए अब लंबी-चौड़ी कागजी कार्रवाई और हफ्तेभर का लगने वाला वक्त खत्म हो जाएगा.जल्द ही ATM और UPI के जरिए PF का पैसा निकालने की सुविधा लॉन्च होने वाली है. इसके फायदे हैं, तो नुकसान भी जुड़ा है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 29, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:44 PM IST
PF से पैसा निकालना होगा सेकेंड भर का काम, ATM-UPI से रिटायरमेंट फंड निकालने का नुकसान भी समझिए
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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