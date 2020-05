करदाताओं के लिए अलर्ट! GST के नाम पर हो रही है धोखाधड़ी, इस वेबसाइट से बचने की दी सलाह

नई दिल्लीः गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क (GSTN) ने करदाताओं के लिए अलर्ट जारी किया है. जीएसटीएन ने बताया है कि कई लोगों के साथ जीएसटी रिफंड के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है. जीएसटीएन ने एक वेबसाइट की जानकारी भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा है कि इस वेबसाइट से दूर रहें.

ये है वो वेबसाइट

https://onlinefilingindia.in नामक वेबसाइट से सरकार ने लोगों को आगाह किया है. सरकार ने कहा है कि इस तरह की वेबसाइट पर लोग अपनी किसी भी निजी जानकारी और बैंक डिटेल्स को साझा न करें. जीएसटीएन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी इसको शेयर किया है. इस ट्वीट को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स (CBIC)ने भी रि-ट्वीट किया है. CBIC भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आधीन काम करता है.

BEWARE of FRAUD website https://t.co/iowp3KLZFr. It is trying to BAIT taxpayers to reveal personal and bank details. DO NOT respond to messages, mails and lookalike websites which ask for your personal details. @theicai pic.twitter.com/y30mC2Uofx

