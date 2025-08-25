Donald Trump Tariff: अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारतीय न‍िर्यात पर 25 प्रत‍िशत टैर‍िफ लगाया हुआ है. इसके अलावा उन्‍होंने 25 प्रत‍िशत और टैर‍िफ लगाने का भी ऐलान क‍िया था. यह अत‍िर‍िक्‍त टैर‍िफ 27 अगस्‍त से लगाए जाने की बात है. अब जब 27 अगस्त की टाइम ल‍िम‍िट नजदीक है तो भारतीय बाजारों में अन‍िश्‍च‍ितता बढ़ रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कही है, जिससे कुल टैरिफ बढ़कर 50% तक पहुंच जाएगा. यह एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी (भारत) के लिए बड़ा झटका हो सकता है. निवेशक और निर्यातकों का इस बात पर अलग-अलग मत है क‍ि 25 प्रत‍िशत वाला एक्स्ट्रा टैर‍िफ लागू होगा या नहीं.

रूस से तेल का आयात करने से नाराज अमेर‍िका

अमेरिका की तरफ से भारत पर यह टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत रूस से तेल का आयात कर रहा है. अमेरिका का कहना है कि रूस-यूक्रेन जंग के दौरान भारत का रूस से तेल खरीदना रूस की इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है. भारत ने अपनी जरूरत को ध्‍यान में रखते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखने का फैसला किया है. ग्‍लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने अपने सर्वे में कहा कि निवेशकों को उम्‍मीद है क‍ि टैरिफ लागू होने की संभावना 40% से कम है. लेकिन नोमुरा की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि भारत के रुख के कारण इस टैरिफ का खतरा ज्यादा है.

भारत पर कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो जाएगा!

अगर यह 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू होता है तो भारत पर कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो जाएगा. अभी तक सबसे ज्‍यादा 50 प्रत‍िशत टैर‍िफ अमेर‍िका की तरफ से केवल ब्राजील पर लागू क‍िया गया है. इससे भारत के 87 बिलियन डॉलर (जीडीपी का 2.2%) के यूएस एक्‍सपोर्ट पर खतरा मंडरा रहा है. केवल दवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर अभी छूट हैं. ये दोनों आइटम देश के अमेरिकी निर्यात का 30% हैं. नोमुरा का अनुमान है कि यह टैरिफ फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 तक बना रह सकता है. इसका असर यह हो सकता है क‍ि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.2% से घटकर 6.0% पर आ सकती है.

देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर नहीं होगा

जानकारों की तरफ से यह भी चेतावनी दी गई है क‍ि यह टैरिफ देश के निर्यात और नौकरियों पर असर डाल सकता है. जानकारों का कहना है क‍ि 50% टैरिफ से देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर नहीं होगा. लेकिन कपड़ा, रत्‍न-आभूषण और चमड़ा जैसे ज्‍यादा लेबर वाले सेक्‍टर में नौकरियां जा सकती हैं. उन्‍होंने यह भी कहा कि मार्केट पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा और एफआईआई (FII) शेयर बेच सकते हैं, जिससे बाजार पर असर पड़ेगा. ईटी में प्रकाश‍ित नोमुरा की सर्वे र‍िपोर्ट के अनुसार 31% निवेशकों को लगता है कि टैरिफ लागू होने की संभावना 20-40% है, जबकि 23% निवेशक इसको लेकर अन‍िश्‍च‍ित हैं.

भारत सरकार इस चुनौती से निपटने की तैयारी में लगी हुई है. जेफरीज के अनुसार सरकार कुछ जॉब ओर‍िएंट‍िड सेक्‍टर जैसे कपड़ा और चमड़ा को आर्थ‍िक मदद देने का प्‍लान कर रही है. इसके लिए कोविड काल जैसी क्रेडिट गारंटी योजनाएं शुरू हो सकती हैं. यह भी कहा जा रहा है क‍ि कुछ घरेलू खपत वाले सेक्‍टर जैसे वित्त, टेलीकॉम, एयरलाइंस, होटल, सीमेंट और पूंजीगत सामान, टैरिफ के असर से बचे रह सकते हैं. ये सेक्‍टर देश के इंटरनल मार्केट पर निर्भर हैं, इसल‍िए इन पर टैरिफ का असर कम होगा.