अगस्त में फ‍िर बढ़ी महंगाई दर... RBI टाल सकता है ब्‍याज दर में कटौती, SBI की र‍िपोर्ट से खुलासा
अगस्त में फ‍िर बढ़ी महंगाई दर... RBI टाल सकता है ब्‍याज दर में कटौती, SBI की र‍िपोर्ट से खुलासा

RBI MPC: रिपोर्ट में कहा गया कि करीब 295 जरूरी चीजों पर जीएसटी रेट को 12% से घटाकर 5% या जीरो कर दिया गया है. ऐसे में फूड प्रोडक्‍ट पर 60 प्रतिशत पास-थ्रू असर को ध्यान में रखते हुए इस कैटेगरी में कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स महंगाई फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 में 25-30 बेस‍िस प्‍वाइंट तक कम हो सकती है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 13, 2025, 09:57 PM IST
अगस्त में फ‍िर बढ़ी महंगाई दर... RBI टाल सकता है ब्‍याज दर में कटौती, SBI की र‍िपोर्ट से खुलासा

SBI Research Report: लगातार सात महीने से महीने महंगाई दर में ग‍िरावट के बाद अगस्‍त के महीने में इसमें फि‍र से तेजी आई है. अगस्‍त महीने के आंकड़ों के अनुसार महंगाई दर बढ़कर एक बार फ‍िर से 2 प्रत‍िशत के पार पहुंच गई है. प‍िछले महीने यानी जुलाई में महंगाई दर 1.55 प्रत‍िशत के करीब रही. एसबीआई रिसर्च की हाल‍िया रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त महीने में महंगाई दर बढ़कर 2 प्रतिशत से थोड़ी ज्‍यादा रहने के कारण अक्टूबर के महीने में ब्याज दरों में कटौती की संभावना नहीं है. अक्‍टूबर के महीने में होने वाली एमपीसी में इस बार भी ब्‍याज दर में कटौती की उम्‍मीद की जा रही थी. लेक‍िन अब महंगाई दर का आंकड़ा सामने आने के बाद यह ब्‍याज दर में कटौती की उम्‍मीद को झटका लगा है.

दिसंबर में भी ब्याज दर में कटौती मुश्किल

इसके अलावा यद‍ि पहली तिमाही की विकास दर और दूसरी तिमाही के अनुमानित आंकड़ों को ध्यान में रखा जाए तो दिसंबर के महीने में ब्याज दर में कटौती भी मुश्किल लग रही है. रिपोर्ट में कहा गया कि करीब 295 जरूरी चीजों पर जीएसटी रेट को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत या जीरो कर दिया गया है. ऐसे में फूड प्रोडक्‍ट पर 60 प्रतिशत पास-थ्रू असर को ध्यान में रखते हुए इस कैटेगरी में कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (CPI) महंगाई फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 में 25-30 बेस‍िस प्‍वाइंट तक कम हो सकती है.

महंगाई दर में 40-45 बेस‍िस प्‍वाइंट की कमी की संभावना
इसके अलावा, सर्व‍िस के जीएसटी रेट्स को रेशनलाइज बनाने से दूसरी वस्तुओं और सर्व‍िस पर सीपीआई महंगाई दर में 40-45 बेस‍िस प्‍वाइंट की और कमी आ सकती है, क्योंकि 50 प्रतिशत पास-थ्रू प्रभाव होगा. एसबीआई रिसर्च की तरफ से कहा गया क‍ि कुल मिलाकर, हमारा मानना ​​है कि फाइनेंश‍ियल ईयर 26-27 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) महंगाई दर 65-75 बेस‍िस प्‍वाइंट के दायरे में रह सकती है.

आठ साल के निचले स्तर पर आ गई थी महंगाई दर
देश की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) महंगाई दर, जो इस साल जुलाई में आठ साल के निचले स्तर 1.61 प्रतिशत पर आ गई थी. अगस्‍त में मामूली इजाफे के साथ 2.07 प्रतिशत पर पहुंच गई है. यह फूड प्रोडक्‍ट की महंगाई दर में इजाफे के कारण हुआ है, जो पिछले दो महीने से न‍िगेटि‍व थी. सब्जियों की कीमतें न‍िगेट‍िव सेक्‍टर में बनी रहीं, हालांकि अगस्त में मामूली ग्रोथ के साथ -15.92 प्रतिशत पर पहुंच गईं.

मसालों की कीमतों में अगस्त में गिरावट देखी गई
दालों की कीमतों में -14.53 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि मसालों की कीमतों में भी अगस्त में गिरावट देखी गई. फलों की महंगाई दर भी घटकर 11.65 प्रतिशत रह गई, जबकि तेल और वसा की सीपीआई बढ़कर 21.24 प्रतिशत हो गई. भारत की कोर महंगाई दर फिर से बढ़कर 4.16 प्रतिशत हो गई. ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़कर 1.69 प्रतिशत और 2.47 प्रतिशत हो गई, जबकि जुलाई में यह क्रमशः 1.18 प्रतिशत और 2.10 प्रतिशत थी.

राज्‍यों के ह‍िसाब से महंगाई दर के आंकड़ों से पता चलता है कि 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 26 में महंगाई दर 4 प्रतिशत से कम दर्ज की गई है. केवल केरल और लक्षद्वीप ही ऐसे हैं, जहां महंगाई दर 6 प्रतिशत से ज्‍यादा रही. रिपोर्ट में कहा गया कि देश में इस मौसम में खरीफ की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में 2.5 प्रतिशत अधिक क्षेत्र में हुई है, लेकिन कई हफ्तों तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण यह लाभ खत्म होने का खतरा है. अगस्त से 11 सितंबर के बीच पूरे देश में लगभग 8.7 प्रतिशत वर्षा रिकॉर्ड की गई. (IANS)

