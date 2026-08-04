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August MPC Review: रेपो रेट पर संजय मल्होत्रा क्या करेंगे फैसला? 5 में से 4 अर्थशास्त्रियों ने जताई ये उम्मीद

RBI MPC Preview: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है. बाजार की नजरें अब रेपो रेट के फैसले, महंगाई को लेकर केंद्रीय बैंक के रुख और आर्थिक विकास (GDP) के अनुमान पर टिकी हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 04, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:21 PM IST
August MPC Review: रेपो रेट पर संजय मल्होत्रा क्या करेंगे फैसला? 5 में से 4 अर्थशास्त्रियों ने जताई ये उम्मीद
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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