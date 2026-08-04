/August MPC Review: रेपो रेट पर संजय मल्होत्रा क्या करेंगे फैसला? 5 में से 4 अर्थशास्त्रियों ने जताई ये उम्मीद

जहां कई वैश्विक केंद्रीय बैंक हाल के महीनों में सख्त मौद्रिक नीति की ओर बढ़े हैं. वहीं, अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि RBI घरेलू महंगाई की अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति और मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक परिस्थितियों को देखते हुए सतर्क रुख बनाए रख सकता है. जी बिजनेस MPC पोल के अनुसार, ज्यादातर विशेषज्ञ ब्याज दरों में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहे हैं. पोल में शामिल 80 फीसदी विशेषज्ञों का मानना है कि RBI रेपो रेट को मौजूदा स्तर पर बरकरार रख सकता है. वहीं, 20 फीसदी विशेषज्ञों का अनुमान है कि केंद्रीय बैंक 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर सकता है. अगस्त की नीति समीक्षा में किसी भी प्रतिभागी ने रेपो रेट में कटौती की संभावना नहीं जताई.