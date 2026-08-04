/August MPC Review: रेपो रेट पर संजय मल्होत्रा क्या करेंगे फैसला? 5 में से 4 अर्थशास्त्रियों ने जताई ये उम्मीद

August MPC Review: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की तीन दिवसीय बैठक सोमवार से शुरू हो गई है. सभी की नजरें अब केंद्रीय बैंक के ब्याज दर संबंधी फैसले पर टिकी हैं. वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और बढ़ती जियो-पॉलिटिकल अनिश्चितताओं के बीच RBI के रुख पर बाजार की नजर रहेगी.
RBI की 6 सदस्यीय MPC 3 अगस्त से 5 अगस्त तक बैठक करेगी. मौद्रिक नीति का फैसला बुधवार, 5 अगस्त को सुबह 10 बजे RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा घोषित किया जाएगा. इसके बाद दोपहर 12 बजे गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे.
जहां कई वैश्विक केंद्रीय बैंक हाल के महीनों में सख्त मौद्रिक नीति की ओर बढ़े हैं. वहीं, अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि RBI घरेलू महंगाई की अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति और मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक परिस्थितियों को देखते हुए सतर्क रुख बनाए रख सकता है. जी बिजनेस MPC पोल के अनुसार, ज्यादातर विशेषज्ञ ब्याज दरों में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहे हैं. पोल में शामिल 80 फीसदी विशेषज्ञों का मानना है कि RBI रेपो रेट को मौजूदा स्तर पर बरकरार रख सकता है. वहीं, 20 फीसदी विशेषज्ञों का अनुमान है कि केंद्रीय बैंक 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर सकता है. अगस्त की नीति समीक्षा में किसी भी प्रतिभागी ने रेपो रेट में कटौती की संभावना नहीं जताई.
जून की समीक्षा बैठक में RBI ने नीतिगत रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा था और बदलते वैश्विक माहौल के बीच ‘वेट एंड वॉच’ का संकेत दिया था.
पोल के मुताबिक, मौद्रिक नीति समिति अपनी न्यूट्रल नीति को बरकरार रख सकती है. 80 प्रतिशत विशेषज्ञों का मानना है कि RBI न्यूट्रल रुख जारी रखेगा, जिससे नीति निर्माताओं को आने वाले आर्थिक आंकड़ों के आधार पर फैसले लेने की गुंजाइश मिलेगी. वहीं, 20 प्रतिशत विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महंगाई का दबाव बढ़ता है तो RBI का रुख थोड़ा सख्त हो सकता है. आने वाले महीनों में RBI की नीति दिशा को समझने के लिए समिति के रुख पर खास नजर रहेगी.
.ब्याज दरों के फैसले के अलावा, अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि RBI आर्थिक विकास के अनुमान की भी समीक्षा कर सकता है पोल में शामिल 100 फीसदी विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक चालू वित्त वर्ष के लिए GDP ग्रोथ अनुमान में संशोधन कर सकता है. ग्रोथ अनुमान में बदलाव से घरेलू मांग, निवेश गतिविधियों और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर RBI के आकलन की जानकारी मिलेगी.
RBI के महंगाई अनुमान पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी. 80 प्रतिशत विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक महंगाई के अनुमान में बदलाव कर सकता है, जबकि 20 प्रतिशत का मानना है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, सप्लाई चेन में बाधाएं और जियो-पॉलिटिकल तनाव महंगाई के लिए बड़े जोखिम बने हुए हैं. वहीं, घरेलू खाद्य महंगाई पर मानसून की प्रगति का असर देखने को मिलेगा.
नीति फैसले के अलावा निवेशक RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की टिप्पणियों पर भी ध्यान देंगे. इससे केंद्रीय बैंक की अर्थव्यवस्था और भविष्य की मौद्रिक नीति को लेकर सोच का संकेत मिलेगा.
बाजार की नजर इन मुद्दों पर रहेगी:
जियो-पॉलिटिकल तनाव और महंगे कच्चे तेल से बढ़ते महंगाई जोखिम
दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति और खाद्य महंगाई पर इसका असर
FCNR डिपॉजिट योजना की सफलता और प्रभाव
आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को लेकर RBI का दृष्टिकोण
भविष्य में ब्याज दरों की दिशा को लेकर कोई संकेत
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार, 5 अगस्त को सुबह 10 बजे MPC के फैसले की घोषणा करेंगे. इसके बाद दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. RBI की नीति घोषणा और गवर्नर का संबोधन केंद्रीय बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, YouTube चैनल और X हैंडल पर लाइव देखा जा सकेगा.