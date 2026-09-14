थोक महंगाई ने बढ़ाई टेंशन! अगस्त में WPI दर बढ़कर 9.92% हुई, जानिए क्या रही वजह?

August WPI Inflation : देश में थोक महंगाई (WPI) अगस्त में बढ़कर 9.92% हो गई है. जुलाई में ये 9.78% थी. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन, बिजली, खाद्य पदार्थों और तैयार सामान की कीमतों में बढ़ोतरी रही. थोक मूल्य सूचकांक अगस्त में बढ़कर 110.8 हो गया, जबकि जुलाई में यह 110.0 था.
ईंधन और बिजली की महंगाई अगस्त में बढ़कर 22.93% हो गई. जुलाई में ये 20.05% थी. इस दौरान खनिज तेलों की महंगाई 32.40% से बढ़कर 38.48% हो गई है. वहीं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की महंगाई 26.99% से बढ़कर 34.41% हो गई है. कोयला और लिग्नाइट की महंगाई भी जुलाई के -0.56% से बढ़कर 1.57% हो गई. हालांकि, बिजली की महंगाई 1.09% से घटकर -1.73% हो गई.
अगस्त में थोक खाद्य सूचकांक की महंगाई बढ़कर 7.05% हो गई. जुलाई में यह 6.65% थी. खाद्य पदार्थों की महंगाई 5.44% से बढ़कर 5.67% हो गई है. वहीं, तैयार खाद्य उत्पादों की महंगाई 8.89% से बढ़कर 9.65% हो गई. मंत्रालय के मुताबिक, खाद्य पदार्थों, खाद्य उत्पादों, खनिज तेलों, बेसिक मेटल, गैर-खाद्य वस्तुओं और केमिकल उत्पादों की कीमतों ने अगस्त में थोक महंगाई बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है.
मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों की महंगाई अगस्त में बढ़कर 8.37% हो गई. जुलाई में यह 8.29% थी. केमिकल और केमिकल उत्पादों की महंगाई 13.12% से बढ़कर 14.30% हो गई. रबर और प्लास्टिक उत्पादों की महंगाई भी 10.38% से बढ़कर 11.18% हो गई है. हालांकि, बेसिक मेटल की महंगाई 12.56% से घटकर 10.88% और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की महंगाई 12.34% से घटकर 11.11% हो गई.
प्राथमिक वस्तुओं यानी कच्चे और शुरुआती स्तर के सामान की महंगाई अगस्त में घटकर 7.76% हो गई. जुलाई में यह 8.52% थी.
सरकार ने जून 2026 के थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के अंतिम आंकड़े में संशोधन किया है. जून का WPI इंडेक्स पहले 110.2 था, जिसे अब बढ़ाकर 110.3 कर दिया गया है. इसी संशोधन के बाद जून की अंतिम थोक महंगाई दर भी 9.87% से बढ़कर 9.97% हो गई है.