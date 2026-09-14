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थोक महंगाई ने बढ़ाई टेंशन! अगस्त में WPI दर बढ़कर 9.92% हुई, जानिए क्या रही वजह?

अगस्त में थोक महंगाई बढ़कर 9.92% हो गई. इसका मुख्य कारण ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी रही है. थोक मूल्य सूचकांक (WPI) जुलाई के 110.0 से बढ़कर 110.8 हो गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 14, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:24 PM IST
थोक महंगाई ने बढ़ाई टेंशन! अगस्त में WPI दर बढ़कर 9.92% हुई, जानिए क्या रही वजह?
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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