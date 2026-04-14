SIAM Auto Sales: मार्च में ऑटो सेक्टर का धमाका! ग्राहकों ने खोला पर्स; कार, टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर बिक्री में बड़ा उछाल

SIAM Auto Sales : देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में मार्च महीने के दौरान शानदार ग्रोथ देखने को मिली है. उद्योग संगठन SIAM के मुताबिक, कंपनियों से डीलरों तक भेजे जाने वाले घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स की संख्या सालाना आधार पर 16% बढ़कर 4,42,460 यूनिट हो गई है. पिछले साल मार्च 2025 में ये आंकड़ा 3,81,358 यूनिट था. इससे इस साल की ग्रोथ साफ तौर पर नजर आती है.
टू-व्हीलर सेगमेंट में जबरदस्त तेजी
वहीं, टू-व्हीलर सेगमेंट में भी जबरदस्त तेजी दर्ज की गई. मार्च में टू-व्हीलर की बिक्री 19.3% बढ़कर 19,76,128 यूनिट तक पहुंच गई. ये पिछले साल इसी महीने 16,56,939 यूनिट थी. इसके अलावा, थ्री-व्हीलर सेगमेंट में भी मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला है. मार्च में थ्री-व्हीलर की डीलरशिप डिस्पैच 21.4% बढ़कर 76,273 यूनिट हो गई, जबकि एक साल पहले ये आंकड़ा 62,813 यूनिट था.
कुल मिलाकर, मार्च का महीना ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी सकारात्मक रहा. सभी सेगमेंट्स में दो अंकों की ग्रोथ दर्ज की गई.
मोटरसाइकिल बिक्री 6.6% बढ़ी
FY 2025-26 में ऑटो सेक्टर ने मजबूत प्रदर्शन किया है. पैसेंजर व्हीकल्स की होलसेल बिक्री 7.9% बढ़कर 46,43,439 यूनिट रही. ये पिछले साल 43,01,848 यूनिट थी. टू-व्हीलर होलसेल 10.7% बढ़कर 2,17,05,974 यूनिट हो गई. जबकि FY25 में ये 1,96,07,332 यूनिट थी. मोटरसाइकिल बिक्री 6.6% बढ़कर 1,30,64,789 यूनिट और स्कूटर बिक्री 18.5% बढ़कर 81,17,945 यूनिट दर्ज की गई है.
कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 12.6% की ग्रोथ
कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 12.6% की बढ़त के साथ 10,79,871 यूनिट बिक्री हुई. जबकि थ्री-व्हीलर बिक्री 12.8% बढ़कर 8,36,231 यूनिट रही. SIAM के मुताबिक, FY 2026-27 में घरेलू मांग और मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स से इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा.
SIAM ने कहा कि वेस्ट एशिया के संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताएं, विशेष रूप से कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल ऑटो सेक्टर के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं. SIAM ने कहा कि FY26 में भारत से वाहनों का कुल निर्यात 66,47,685 यूनिट रहा, जबकि FY25 में यह 53,62,884 यूनिट था. ये 24 प्रतिशत की ग्रोथ दर्शाता है.