नवरात्रि पर ऑटो सेक्टर में बूम! मारुति, हुंडई, आयशर मोटर्स के शेयर 5% तक दौड़े, निवेशकों की बल्ले-बल्ले

नवरात्रि की शुरुआत इस बार शेयर बाजार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दोनों के लिए ऐतिहासिक रही. सोमवार 22 सितंबर को लागू हुए GST 2.0 और त्योहार के पहले दिन जबरदस्त खरीदारी ने कंपनियों और निवेशकों के चेहरे पर रौनक ला दी. नतीजा यह हुआ कि मंगलवार 23 सितंबर को ऑटो सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई. मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर इंडिया, आयशर मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे दिग्गजों के शेयर 5% तक चढ़ गए, जिससे निवेशकों को तगड़ा मुनाफा हुआ.

सुबह 9:30 बजे तक निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2% की बढ़त पर था. इस रैली की अगुवाई हुंडई मोटर इंडिया ने की, जिसका शेयर करीब 5% उछलकर ₹2,845 तक पहुंच गया. वहीं, मारुति सुजुकी ₹16,325 के इंट्राडे हाई पर पहुंचा, जो 3% की मजबूती दर्शाता है. SUV सेगमेंट की दिग्गज कंपनी M&M भी 3% चढ़ी, जबकि टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स में क्रमशः 1% और 2% की तेजी देखी गई. दोपहिया निर्माता हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो ने भी मजबूती दिखाई.

मारुति सुजुकी का अब तक का बेस्ट नवरात्रि

मारुति सुजुकी ने खुलासा किया कि इस बार नवरात्रि की शुरुआत 35 साल के इतिहास में सबसे बेहतरीन रही. कंपनी को रविवार को करीब 80,000 इनक्वायरी और 30,000 गाड़ियों की डिलीवरी का रिकॉर्ड ऑर्डर मिला. 18 सितंबर से अब तक कंपनी को 75,000 बुकिंग मिल चुकी हैं, यानी रोजाना औसतन 15,000 नए ऑर्डर. छोटे कार सेगमेंट की डिमांड 50% तक उछली है. मारुति के मुताबिक, डीलर्स देर रात तक काम कर रहे हैं और कई मॉडल्स का स्टॉक खत्म होने की स्थिति में है.

हुंडई का पांच साल का रिकॉर्ड टूटा

हुंडई मोटर इंडिया के COO तरुण गर्ग ने बताया कि सिर्फ पहले दिन ही कंपनी ने 11,000 डीलर बिलिंग कीं, जो पिछले पांच साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि त्योहारों के पूरे सीजन में यही रफ्तार जारी रहेगी.

निवेशकों की बल्ले-बल्ले

ब्रोकरेज हाउस भी ऑटो सेक्टर पर बुलिश हैं. नोमुरा ने हुंडई मोटर इंडिया पर अपना Buy कॉल दोहराया है और ₹2,846 का टारगेट प्राइस तय किया है, जो पिछले क्लोज से लगभग 5% ऊपर है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी 2025 से 2030 के बीच 9% वॉल्यूम CAGR हासिल कर सकती है.