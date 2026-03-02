ईरान संकट से टूरिज्म सेक्टर पर मंडराया खतरा; एविएशन शेयरों में बड़ी गिरावट: इंडिगो 7% गिरा, इक्सिगो 14% टूटा

Iran Crisis: मिडिल ईस्ट में लड़ाई तेज होने और रीजनल एयर ट्रैफिक में रुकावट आने के बाद सोमवार को एविएशन और ट्रैवल स्टॉक्स में भारी बिकवाली हुई है. ईरान पर US और इजराइली हमलों के बाद कई देशों के एयरस्पेस बंद करने की वजह से इंडिगो, स्पाइसजेट, इक्सिगो और ईजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर 13.5% तक गिर गए हैं. इंटरग्लोब एविएशन सेशन के दौरान 7.5% तक गिर गया. BSE पर 4,460 रुपये के निचले स्तर तक पहुंचने के बाद दोपहर 1 बजे के आस-पास 4,540 पर पहुंच गया. स्पाइसजेट 7% से अधिक गिरकर 14.84 प्रति शेयर पर आ गया.

कस्टमर्स को सपोर्ट देने की कोशिश

जैसे-जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं. एविएशन की बड़ी कंपनी इंडिगो ने मिडिल ईस्ट आने-जाने वाली सभी फ्लाइट्स रोक दी हैं और इस कदम को एहतियाती कदम बताया है. अपनी पैसेंजर एडवाइजरी में इंडिगो एयरलाइन ने कहा कि अपने कस्टमर्स को सपोर्ट देने की कोशिश में हम मिडिल ईस्ट और कुछ इंटरनेशनल सेक्टर्स से आने-जाने के लिए 7 मार्च 2026 तक पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और छूट दे रहे हैं. ये 28 फरवरी 2026 को या उससे पहले की गई बुकिंग पर लागू होगी. कस्टमर्स बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के पूरा रिफंड या रीशेड्यूल का ऑप्शन चुन सकते हैं.

गल्फ रीजन में हवाई यात्रा में बड़ी रुकावट

ईरान के हमलों के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नुकसान होने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं. अबू धाबी और कुवैत में भी फैसिलिटी पर हमला हुआ. फ्लाइट-ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइटअवेयर ने बताया कि मिडिल ईस्ट में हजारों फ्लाइट्स पर असर पड़ा है. शनिवार को जैसे ही लड़ाई शुरू हुई. कम से कम आठ देशों, ईरान, इजराइल, इराक, जॉर्डन, कतर, बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने एयरस्पेस को पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया था.

ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा असर

इन घटनाओं का ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर पर असर पड़ रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर रूट बदलने, कैंसलेशन और ऑपरेशनल रुकावटों से आम तौर पर एयरलाइन की लागत (खासकर फ्यूल और क्रू का खर्च) बढ़ जाती है. साथ ही बढ़ती जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता से बुकिंग कैंसलेशन और नए रिजर्वेशन में देरी के कारण ट्रैवल डिमांड कम होने का खतरा है.