Advertisement
trendingNow13127862
Hindi Newsबिजनेसईरान संकट से टूरिज्म सेक्टर पर मंडराया खतरा; एविएशन शेयरों में बड़ी गिरावट: इंडिगो 7% गिरा, इक्सिगो 14% टूटा

ईरान संकट से टूरिज्म सेक्टर पर मंडराया खतरा; एविएशन शेयरों में बड़ी गिरावट: इंडिगो 7% गिरा, इक्सिगो 14% टूटा

ईरान के हमलों के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नुकसान होने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं. अबू धाबी और कुवैत में भी फैसिलिटी पर हमला हुआ है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 02, 2026, 03:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : Canva
Source : Canva

Iran Crisis: मिडिल ईस्ट में लड़ाई तेज होने और रीजनल एयर ट्रैफिक में रुकावट आने के बाद सोमवार को एविएशन और ट्रैवल स्टॉक्स में भारी बिकवाली हुई है. ईरान पर US और इजराइली हमलों के बाद कई देशों के एयरस्पेस बंद करने की वजह से इंडिगो, स्पाइसजेट, इक्सिगो और ईजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर 13.5% तक गिर गए हैं. इंटरग्लोब एविएशन सेशन के दौरान 7.5% तक गिर गया. BSE पर 4,460 रुपये के निचले स्तर तक पहुंचने के बाद दोपहर 1 बजे के आस-पास 4,540 पर पहुंच गया. स्पाइसजेट 7% से अधिक गिरकर 14.84 प्रति शेयर पर आ गया. 

कस्टमर्स को सपोर्ट देने की कोशिश

जैसे-जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं. एविएशन की बड़ी कंपनी इंडिगो ने मिडिल ईस्ट आने-जाने वाली सभी फ्लाइट्स रोक दी हैं और इस कदम को एहतियाती कदम बताया है. अपनी पैसेंजर एडवाइजरी में इंडिगो एयरलाइन ने कहा कि अपने कस्टमर्स को सपोर्ट देने की कोशिश में हम मिडिल ईस्ट और कुछ इंटरनेशनल सेक्टर्स से आने-जाने के लिए 7 मार्च 2026 तक पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और छूट दे रहे हैं. ये 28 फरवरी 2026 को या उससे पहले की गई बुकिंग पर लागू होगी. कस्टमर्स बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के पूरा रिफंड या रीशेड्यूल का ऑप्शन चुन सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : दुनिया भर में मचा कोहराम; दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट बंद, कई उड़ानें रद्द

गल्फ रीजन में हवाई यात्रा में बड़ी रुकावट

ईरान के हमलों के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नुकसान होने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं. अबू धाबी और कुवैत में भी फैसिलिटी पर हमला हुआ. फ्लाइट-ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइटअवेयर ने बताया कि मिडिल ईस्ट में हजारों फ्लाइट्स पर असर पड़ा है. शनिवार को जैसे ही लड़ाई शुरू हुई. कम से कम आठ देशों, ईरान, इजराइल, इराक, जॉर्डन, कतर, बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने एयरस्पेस को पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया था.

ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा असर

इन घटनाओं का ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर पर असर पड़ रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर रूट बदलने, कैंसलेशन और ऑपरेशनल रुकावटों से आम तौर पर एयरलाइन की लागत (खासकर फ्यूल और क्रू का खर्च) बढ़ जाती है. साथ ही बढ़ती जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता से बुकिंग कैंसलेशन और नए रिजर्वेशन में देरी के कारण ट्रैवल डिमांड कम होने का खतरा है. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

iran crisis

Trending news

'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत