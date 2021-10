SpiceJet: फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी! अब उड़ान के दौरान ही कर सकेंगे Cab Booking

नई दिल्ली: SpiceJet Mid Air Cab Bookings: स्पाइसजेट अपने यात्रियों के लिए तेजी से सर्विसेस बढ़ा रही है. अगर आप भी SpiceJet से सफर करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है. कंपनी अपने यात्रियों के लिए मिड-एयर कैब बुकिंग (Mid-Air Cab Booking) सर्विस लॉन्च किया है. इसके तहत अब यात्री एयर लाइन्स इन-फ्लाइट इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म (In-flight Entertainment Platform Spice) स्पाइसस्क्रीन सर्विस के जरिए उड़ान के दौरान ही कैब बुक कर सकते हैं.

कंपनी ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है. कंपनी ने बताया कि अपने यात्रियों के लिए मिड-एयर कैब बुकिंग (Mid-Air Cab Booking) के लिए ये सर्विस शुरू की है. दरअसल, यात्रा के दौरान लोग कैब के देरी से बुक करने की वजह से परेशान हो जाते हैं. अगर आप स्पाइसजेट (SpiceJet) के साथ अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो अब एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर कैब आपका इंतजार कर रही होगी. इसके लिए आप http://spicejet.com पर या SpiceJet के ऐप (@flyspicejet) पर जाकर कैब बुक कर सकते हैं.

Tired of cab bookings always cancelling on you?

We have a solution for that. Have your cab ready upon arrival with Mid-Air Cab bookings with #SpiceJet!

Book on https://t.co/PykmFjYcix or download the app now. pic.twitter.com/u9MnErPdXf

— SpiceJet (@flyspicejet) October 14, 2021