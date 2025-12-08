Advertisement
'एयरलाइन शुरू करने का सबसे अच्छा समय'...इंडिगो संकट के बाद एविएशन मंत्री ने दिया बड़ा बयान

नायडू की ये टिप्पणियां भारत के एविएशन इंडस्ट्री के संकट के बीच में आई हैं. एविएशन इंडस्ट्री असल में दो कंपनियों के दबदबे में चल रही है. नायडू ने इस गड़बड़ी के मूल कारण पर बात करते हुए कहा कि ऑपरेशनल विफलता पूरी तरह से एयरलाइन की थी. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 04:10 PM IST
Indigo Crisis: भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने संसद में इंडिगो संकट के बाद एक नई एयरलाइन बनाने की बात कही है. देश भर में एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ अफरा-तफरी की स्थिति है. वेटिंग एरिया पैसेंजर्स और उनके लगेज से भरा पड़ा है. बीते 6 दिनों में भारत के हवाई अड्डों पर इंडिगो एयरलाइन की वजह से जो स्थिति बनी है, उसने पूरे एविएशन सेक्टर की पोल खोलकर रख दी है. 

एयरलाइन शुरू करने का सबसे अच्छा समय

इस अफरा-तफरी के बीच, संसद में बोलते हुए उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इन समस्याओं पर बात की और सिस्टम पर बोझ कम करने के लिए और एयरलाइंस बनाने की बात कही. उन्होंने कहा, 'यह एयरलाइन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है. भारत में कम से कम पांच और एयरलाइंस की क्षमता है.'

एविएशन इंडस्ट्री का संकट

नायडू की ये टिप्पणियां भारत के एविएशन इंडस्ट्री के संकट के बीच में आई हैं, एविएशन इंडस्ट्री असल में दो कंपनियों के दबदबे में चल रही है. नायडू ने इस गड़बड़ी के मूल कारण पर बात करते हुए कहा कि ऑपरेशनल विफलता पूरी तरह से एयरलाइन की थी. उन्होंने कहा, 'इंडिगो को अपने क्रू रोस्टर को मैनेज करना था.' नायडू ने कहा कि मंत्रालय ने 1 दिसंबर को इंडिगो अधिकारियों के साथ फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के बारे में एक मीटिंग की थी. नायडू के मुताबिक, इस सेशन के दौरान एयरलाइन को सभी जरूरी स्पष्टीकरण दिए गए थे और उस समय एयरलाइन ने 'कोई समस्या' नहीं बताई थी. 

अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी

उड्डयन मंत्री ने साफ किया कि ये गड़बड़ी किसी रेगुलेटरी बाधा के कारण नहीं, बल्कि इंडिगो की इंटरनल प्लानिंग की विफलता के कारण हुई थी. नायडू ने ऑपरेटर्स को कड़ी चेतावनी देते हुए अपना भाषण खत्म किया, जिसमें कहा गया कि मंत्रालय लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने कहा, 'नियमों का पालन न करने या अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.'

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

IndiGo crisis

Trending news

