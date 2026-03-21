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Hindi Newsबिजनेसयात्रियों पर न डालें बोझ....ईरान जंग के बीच एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कही बड़ी बात

'यात्रियों पर न डालें बोझ'....ईरान जंग के बीच एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कही बड़ी बात

मंत्री ने कहा कि इस संकट के कारण एयरलाइंस के खर्च बढ़ सकते हैं. खासकर ईंधन (ATF) और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से. लेकिन सरकार की कोशिश है कि इसका बोझ टिकट की कीमत बढ़ाकर यात्रियों पर न डाला जाए.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 09:40 PM IST
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'यात्रियों पर न डालें बोझ'....ईरान जंग के बीच एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कही बड़ी बात

Israel-US-Iran War :  मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब एविएशन क्षेत्र पर भी पड़ने लगा है. इसी बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस संकट का आर्थिक असर यात्रियों पर नहीं डाला जाना चाहिए.

मंत्री ने क्या कहा ?

मंत्री ने कहा कि इस संकट के कारण एयरलाइंस के खर्च बढ़ सकते हैं. खासकर ईंधन (ATF) और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से. लेकिन सरकार की कोशिश है कि इसका बोझ टिकट की कीमत बढ़ाकर यात्रियों पर न डाला जाए. 

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केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शनिवार को कहा कि इस (युद्ध जैसी स्थिति) से एयरलाइंस और उनके संचालन पर जो आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है. उसे लेकर हम एयरलाइंस से फीडबैक ले रहे हैं. साथ ही लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहु-विभागीय प्रक्रिया है. नागरिक उड्डयन, विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय- सभी मंत्रालयों को मिलकर काम करना होगा. हम निश्चित रूप से यह देखेंगे कि यात्रियों के हित में सबसे बेहतर क्या किया जा सकता है.

एयरलाइंस के साथ लगातार बातचीत

सरकार एयरलाइंस कंपनियों से लगातार बातचीत कर रही है ताकि

  • फ्लाइट संचालन सुचारू बना रहे

  • टिकट की कीमतें नियंत्रित रहें

  • यात्रियों को कम से कम परेशानी हो

क्यों अहम है पश्चिम एशिया?

मंत्री ने बताया कि पश्चिम एशिया का रूट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से होकर भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली कई उड़ानें गुजरती हैं.

ये भी पढ़ें : SBI को लगा बड़ा झटका! मिला ₹6,338 करोड़ का टैक्स नोटिस

क्या हैं चुनौतियां?

  • कुछ एयरपोर्ट बंद हैं

  • कई रूट बदलने पड़ रहे हैं

  • फ्लाइट संचालन प्रभावित हो रहा है

इसके बावजूद सरकार का कहना है कि वह हर संभव कोशिश कर रही है ताकि यात्रियों को परेशानी न हो. केंद्रीय मंत्री ने चुनौतियों को भी स्वीकार किया और कहा कि कुछ हवाई अड्डे फिलहाल संचालित नहीं हो रहे हैं. ऐसे में सरकार नागरिक उड्डयन मंत्रालय के माध्यम से सभी व्यवस्थाओं को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यात्रियों को हर संभव सुविधा प्रदान करना है और एयरलाइंस के साथ होने वाली हर बातचीत में सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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