कितना सच है हवाई जहाज के फ्यूल में इथेनॉल मिलाने का दावा? सरकार ने किया खंडन

राम मोहन नायडू ने कहा कि एथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) पूरी तरह अलग ईंधन हैं और दोनों को एक जैसा मानना गलत है. उन्होंने बताया कि SAF अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विमानन ईंधन है, जिसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) की मान्यता प्राप्त है और दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. मंत्री के मुताबिक, SAF का उपयोग करने से पहले इसे कड़े परीक्षणों से गुजरना पड़ता है और यह वैश्विक सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह खरा उतरता है.