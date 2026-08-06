Add Zee Business As A Preferred Source
App

कितना सच है हवाई जहाज के फ्यूल में इथेनॉल मिलाने का दावा? सरकार ने किया खंडन

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस दावे को खारिज कर दिया है कि सरकार विमान ईंधन (ATF) में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है. मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस दावे को 'पूरी तरह झूठा और गैर-जिम्मेदाराना' बताया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 06, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:16 PM IST
कितना सच है हवाई जहाज के फ्यूल में इथेनॉल मिलाने का दावा? सरकार ने किया खंडन
Image Credit: Social media/Canva

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फराह खान की पार्टी में लगा सितारों का जमावड़ा, श्रेया कालरा की जीत, सेलेब्स का स्वैग
2
3
4
5