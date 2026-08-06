कितना सच है हवाई जहाज के फ्यूल में इथेनॉल मिलाने का दावा? सरकार ने किया खंडन

Ethanol Blending in Jet Fuel : केंद्र सरकार ने विमान ईंधन (एविएशन टर्बाइन फ्यूल- ATF) में इथेनॉल मिलाने की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस दावे को 'पूरी तरह झूठा और गैर-जिम्मेदाराना' बताया.
हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार विमान ईंधन में इथेनॉल की ब्लेंडिंग पर विचार कर रही है. इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि ATF में इथेनॉल मिलाने की कोई योजना नहीं है.
The claim that the Government plans to blend ethanol with Aviation Turbine Fuel (ATF) is completely false and irresponsible. There is no such proposal.
Ethanol and Sustainable Aviation Fuel (SAF) are entirely different and should not be conflated. SAF is an internationally…
— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) August 6, 2026
राम मोहन नायडू ने कहा कि एथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) पूरी तरह अलग ईंधन हैं और दोनों को एक जैसा मानना गलत है. उन्होंने बताया कि SAF अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विमानन ईंधन है, जिसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) की मान्यता प्राप्त है और दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. मंत्री के मुताबिक, SAF का उपयोग करने से पहले इसे कड़े परीक्षणों से गुजरना पड़ता है और यह वैश्विक सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह खरा उतरता है.
नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि विमानन सुरक्षा से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने से यात्रियों में बेवजह चिंता पैदा हो सकती है. उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और विमानन ईंधन से जुड़े हर फैसले को सभी सुरक्षा मानकों और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही लिया जाता है.