एयरलाइंस पर डबल मार; फिर बढ़े फ्यूल के दाम, हवाई सफर होगा महंगा: जानिए कितनी हुई बढ़ोतरी?

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Jet Fuel Price Hike : शुक्रवार यानी 1 मई को अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में करीब 5% की बढ़ोतरी की गई. ये लगातार दूसरा महीना है जब ATF के दाम बढ़ाए गए हैं. तेल कंपनियों ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों में आई तेजी का आंशिक असर पास-ऑन किया है. हालांकि, घरेलू एयरलाइंस के लिए ईंधन दरों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है.
कितनी हुई बढ़ोतरी?
सरकारी तेल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के अनुसार, विदेशी एयरलाइंस के लिए ATF की कीमत में 76.55 डॉलर प्रति किलोलीटर (करीब 5.33%) की बढ़ोतरी हुई है. इसके बाद देश के सबसे व्यस्त एविएशन हब दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर 1,511.86 डॉलर प्रति किलोलीटर हो गई है. ये संशोधन 1 अप्रैल को की गई बड़ी बढ़ोतरी के बाद आया है, जब घरेलू एयरलाइंस के लिए जेट फ्यूल की कीमतों में 25% की ग्रोथ कर इसे 1,04,927.18 रुपये प्रति किलोलीटर कर दिया गया था.
जेट फ्यूल की कीमतें दो दशक पहले ही डिरेगुलेट कर दी गई थीं और आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुरूप तय होती हैं.
हालांकि, उद्योग सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में आई तेज उछाल को देखते हुए सरकार और सरकारी तेल कंपनियों ने कीमतों में एकमुश्त बड़ी बढ़ोतरी करने के बजाय इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया है. इस रणनीति के तहत विदेशी एयरलाइंस से बाजार आधारित दरें वसूली जा रही हैं, जबकि घरेलू एयरलाइंस के लिए कीमतों को अपेक्षाकृत नियंत्रित रखा गया है.