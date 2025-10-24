Noida Airport Operational Date: जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें दिसंबर में शुरू हो सकती हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार और वरिष्ठ आईएएस अवनीश अवस्थी ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिसंबर में परिचालन शुरू कर सकता है. इस एयरपोर्ट के खुलने से दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों के लिए हवाई यातायात सुगम हो जाएगा. साथ ही दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यातायात का बोझ कम होगा. इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवाई संपर्क को बढ़ावा मिलेगा.

इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा

इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि इस साल के अंत से पहले व्यावसायिक उड़ानें शुरू हो जाएंगी. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण चार चरणों में किया जा रहा है. पहले चरण में, एक रनवे और एक यात्री टर्मिनल का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसकी सालाना क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है. टेक्निकल इंस्टॉलेशन, फिनिशिंग टच और डीप क्लिनिंग जैसे प्रमुख कार्य वर्तमान में नोएडा एयरपोर्ट पर चल रहे हैं.

डीजीसीए एयरपोर्ट को लाइसेंस जारी करेगा

उड़ानें शुरू होने के बाद सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ऑपरेशनल रेडीनेस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर (ओआरएटी) कार्यक्रम भी प्रगति पर है. अधिकारियों ने बताया कि निर्माण और तैयारी की जांच पूरी होने के बाद, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) एयरपोर्ट को लाइसेंस जारी करेगा. इस नियामक मंजूरी के बाद ही कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो सकेगा. एयरपोर्ट के रनवे को कैट-III मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसका अर्थ है कि यह सर्दियों के कोहरे जैसी कम दृश्यता वाली परिस्थितियों में भी उड़ानों को संचालित करने में सक्षम होगा जो उत्तर भारत के यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL) ने पहले ही इंडिगो को अपने लॉन्च वाहक के रूप में पुष्टि कर दी है. अकासा एयर ने भी जेवर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानें संचालित करने की योजना की घोषणा की है, जबकि कई अन्य अंतरराष्ट्रीय वाहकों के साथ बातचीत चल रही है.

साल 2050 तक पूरा होने के बाद, एयरपोर्ट में छह रनवे होंगे और यह भारत का सबसे बड़ा विमानन केंद्र बन जाएगा, जिससे यात्री आवागमन और कार्गो क्षमता दोनों में वृद्धि होगी. यह एयरपोर्ट दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बदलने और उत्तर प्रदेश में व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार है. (IANS)