Max Financial Services: मैक्‍स फाइनेंश‍ियल सर्व‍िसेज की तरफ से ज्‍वाइंट लाइफ इंश्‍योरेंस वेंचर एक्‍स‍िस मैक्‍स लाइफ इंश्‍योरेंस (Axis Max Life Insurance) को शेयर बाजार में ल‍िस्‍ट करने के लिए एक करार क‍िया गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 09, 2026, 07:21 AM IST
Axis Max Life Insurance: देश में तेजी से बढ़ रहे इंश्‍योरेंस मार्केट में कई कंपन‍ियां साथ म‍िलकर काम कर रही हैं. सरकार की तरफ से इंश्‍योरेंस सेक्‍टर में एफडीआई (FDI) को मंजूरी द‍िये जाने के बाद यह ग्राहकों और कंपन‍ियों दोनों के ल‍िये फायदेमंद साब‍ित हुआ है. अब खबर आ रही है क‍ि एक्‍स‍िस बैंक (Axis Bank) और मैक्‍स फाइनेंश‍ियल सर्व‍िसेज (Max Financial Services) ने अपने ज्‍वाइंट लाइफ इंश्‍योरेंस वेंचर एक्‍स‍िस मैक्‍स लाइफ इंश्‍योरेंस (Axis Max Life Insurance) को शेयर बाजार में ल‍िस्‍ट करने के लिए एक अहम करार क‍िया है. इस डील के अप्रैल 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है.

दोनों कंपन‍ियों की तरफ से उठाए गए इस कदम से निवेशकों को इंश्‍योरेंस ब‍िजनेस से सीधा फायदा मिलेगा और कंपनी की भी वैल्यू बढ़ेगी. करार के तहत मैक्‍स फाइनेंश‍ियल सर्व‍िसेज (Max Financial Services) को Axis Max Life Insurance में मर्ज कर दिया जाएगा. इसके बाद कंपनी को बिना ट्रेड‍िशनल आईपीओ (IPO) के ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करने की कोशिश की जाएगी. इस तरीके को ज्‍यादा आसान और तेज माना जा रहा है. यद‍ि यह तरीका कामयाब नहीं हुआ तो आगे के ऑप्‍शन खुले रहेंगे.

शेयर स्‍वैप और ऑप्‍शनल रास्ते

यद‍ि डायरेक्ट लिस्टिंग नहीं हो पाई तो एक्‍स‍िस बैंक (Axis Bank) की तरफ से अपनी हिस्सेदारी (करीब 20%) को मैक्‍स फाइनेंश‍ियल (Max Financial) के शेयर या अन्‍य नॉन-कैश तरीके से बदला जा सकता है. यह स्वैप पहले से तय फॉर्मूले पर ही होगा. यद‍ि फिर भी लिस्टिंग नहीं हुई तो एक्‍स‍िस (Axis) की तरफ से ट्रेड‍िशनल IPO की मांग की जा सकती है.

एग्जिट का पूरा प्लान

करार के तहत Axis के लिए मजबूत एग्जिट ऑप्शन भी रखा गया है. यद‍ि तय समयसीमा पर लिस्टिंग नहीं हुई तो एक्‍स‍िस (Axis) अपनी पूरी हिस्सेदारी फेयर वैल्यू पर Max Financial को बेच सकता है. यद‍ि मैक्‍स फाइनेंश‍ियल (Max Financial) खरीद नहीं पाया तो उसे किसी और खरीदार को ढूंढना होगा. इसमें कामयाब नहीं होने पर Axis क‍िसी तीसरे पक्ष को बेच सकती है या कंपनी पर नया IPO जारी कराने का दबाव डाल सकती है.

पहले से ज्‍यादा मजबूत होंगे अधिकार

Axis और Mitsui Sumitomo Insurance (दूसरा शेयरहोल्‍डर) को कंपनी में मजबूत अधिकार मिलेंगे. इसमें बोर्ड में डायरेक्टर नियुक्त करने का हक, नई शेयर जारी होने पर पहले सब्सक्राइब करने का अधिकार और कैपिटल स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव को रोकने की पावर शामिल है. इससे उनके हित सुरक्षित रहेंगे.

बजट ने खुला रास्ता

साल 2025-26 के यूनियन बजट में नियम बदले गए. इससे इंश्योरेंस कंपनी को उसके नॉन-इंश्योरेंस होल्डिंग कंपनी में मर्ज करने का रास्ता खुल गया है. पहले 2017 में एचडीएफसी लाइफ (HDFC Life) और मैक्‍स लाइफ (Max Life) का मर्जर इसी वजह से रुक गया था. अब यह बदलाव Axis Max Life के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

share market

