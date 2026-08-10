Ayushman Bharat Yojana: दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) पर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत नियमों का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन के कारण 2,359 अस्पतालों को पैनल से हटा दिया गया है. इसके अलावा सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई में 1,200 अस्पतालों को सस्पेंड कर दिया गया है.
इतना ही नहीं, सरकार ने गड़बड़ी में शामिल अस्पतालों पर 328.49 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है और 29 के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई है. यह कदम सरकारी योजना के तहत फर्जी बिलिंग और अनऑथराइज गतिविधियों को रोकने के लिये उठाया गया है. ऐसे में मरीजों के लिए यह जरूरी है कि वे इलाज कराने से पहले संबंधित अस्पताल का स्टेटस जरूर जांच लें. दरअसल, सरकार की कार्रवाई के बाद ब्लैकलिस्ट या सस्पेंड कि ये गए अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी.
सरकार ने फ्रॉड के मामलों को रोकने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के एंटी-फ्रॉड मैकेनिज्म को मजबूत किया है. संदिग्ध क्लेम की पहचान के लिए एआई (AI) और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. नेशनल एंटी-फ्रॉड यूनिट के जरिये जैसे ही कोई संदिग्ध पैटर्न, फर्जी बिलिंग, एक ही मरीज के डुप्लीकेट क्लेम या अनावश्यक इलाज की बात सामने आती है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी कर देता है. क्लेम सब्मिट होने के 24 घंटे के अंदर जांच हो जाती है. इससे पेमेंट जारी होने से से पहले ही फ्रॉड पकड़ में आ जाता है. इस तकनीक के जरिये सरकार ने 676 करोड़ रुपये का नुकसान होने से बचाया है.
अस्पतालों पर कार्रवाई के बावजूद आयुष्मान भारत योजना का विस्तार लगातार बना हुआ है. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान 3.75 करोड़ नए आयुष्मान कार्ड बनाए गए और 2.74 करोड़ से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की मंजूरी दी गई. केंद्र ने इस दौरान स्टेट हेल्थ एजेंसियों को 8,438 करोड़ रुपये जारी किये हैं. इसमें यूपी 30.6 लाख क्लेम के साथ टॉप पर रहा. योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज मिलता है.
हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार देशभर में करीब 38,437 अस्पताल इस योजना से जुड़े हुए हैं. इनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पताल हैं. हजारों अस्पतालों को धोखाधड़ी के आरोप में लिस्ट से बाहर या सस्पेंड किया गया है. इसलिए जरूरी है कि किसी भी मरीज को कैशलेस सुविधा का फायदा लेने के लिए अस्पताल जाने से पहले पोर्टल पर उसकी हालिया स्थिति जरूर चेक कर लेनी चाहिए.