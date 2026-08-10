सरकार ने फ्रॉड के मामलों को रोकने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के एंटी-फ्रॉड मैकेनिज्म को मजबूत किया है. संदिग्ध क्‍लेम की पहचान के लिए एआई (AI) और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. नेशनल एंटी-फ्रॉड यूनिट के जरिये जैसे ही कोई संदिग्ध पैटर्न, फर्जी बिलिंग, एक ही मरीज के डुप्लीकेट क्‍लेम या अनावश्यक इलाज की बात सामने आती है तो स‍िस्‍टम तुरंत अलर्ट जारी कर देता है. क्‍लेम सब्‍म‍िट होने के 24 घंटे के अंदर जांच हो जाती है. इससे पेमेंट जारी होने से से पहले ही फ्रॉड पकड़ में आ जाता है. इस तकनीक के जरिये सरकार ने 676 करोड़ रुपये का नुकसान होने से बचाया है.