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आयुष्मान कार्ड धारकों के लि‍ए आया बड़ा अपडेट, सरकार ने पैनल से बाहर क‍िये 2359 अस्‍पताल; इलाज से पहले चेक कर लें ल‍िस्‍ट

सरकार की तरफ से दो हजार से ज्‍यादा अस्‍पतालों के ख‍िलाफ आयुष्मान भारत के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है. लगातार श‍िकायतों के बाद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के एंटी-फ्रॉड मैकेनिज्म को पहले से सख्‍त क‍िया है. क‍िसी भी संदिग्ध क्‍लेम की पहचान करने के ल‍िए एआई और मशीन लर्निंग का सहारा ल‍िया जा रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 10, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:49 PM IST
आयुष्मान कार्ड धारकों के लि‍ए आया बड़ा अपडेट, सरकार ने पैनल से बाहर क‍िये 2359 अस्‍पताल; इलाज से पहले चेक कर लें ल‍िस्‍ट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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