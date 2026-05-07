Govt Health Plan: केंद्र सरकार की सबसे अहम योजनाओं में से एक 'आयुष्मान भारत' से अब प्राइवेट अस्पताल धीरे-धीरे दूरी बना रहे हैं. आयुष्मान भारत के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपये तक के फ्री इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है.
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Ayushman Bharat Yojana: केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को सितंबर 2018 में शुरू कियाा था. दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस हेल्थ कवर मिलता है. जब से योजना को लॉन्च किया गया है, तब से लाखों लोग इसके जरिये मुफ्त में इलाज की सुविधा का फायदा उठा चुके हैं. लेकिन मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि देश के बड़े प्राइवेट अस्पताल अब सरकारी हेल्थ स्कीम से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं. ईटी में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख अस्पताल ग्रुप के कुल रेवेन्यू में सरकारी योजनाओं की हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है.
जानकारों का मानना है कि पेमेंट में देरी, कम रिम्बर्समेंट और कीमत पर सरकारी कंट्रोल होने के कारण प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने को लेकर फिर से विचार कर रहे हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल चेन आयुष्मान भारत (AB PM-JAY) जैसी योजनाओं से इसलिए खुद को दूर कर रही हैं क्योंकि इनसे मिलने वाला फाइनेंशियल बेनिफिट न के बराबर रह गया है. सरकार की तरफ से अलग-अलग मेडिकल ऑपरेशन के लिए तय की गई कीमत, अस्पतालों की ऑपरेशनल कॉस्ट से काफी कम है.
प्रीमियम फैसिलिटी देने वाले अस्पतालों के लिए कम दाम पर इलाज करना संभव नहीं रह गया है. इसके अलावा, सरकारी एजेंसियों की तरफ से क्लेम के निपटारे में देरी होने से भी अस्पतालों के लिए कैश फ्लो की प्रॉब्लम बन रही है. देश के कई बड़े मेडिकल सेंटर प्राइवेट इक्विटी फर्म मालिकों के हैं. इनकी कोशिश 18-25% तक के हायर रिटर्न की रहती है. महंगे मेडिकल इक्वीपमेंट, एक्सपर्ट की फीस और अन्य खर्च के कारण अस्पताल सरकारी योजनाओं के बजाय कैश-पेइंग और प्राइवेट इंश्योरेंस वाले मरीजों पर फोकस कर रहे हैं.
अस्पतालों की तरफ से अपनी स्ट्रैटजी में बदलाव किया जा रहा है और ऐसे ट्रीटमेंट को तवज्जो दी जा रही है, जिनमें ज्यादा प्रॉफिट होता है. साल 2024 में सरकार ने 70 साल से ज्यादा की उम्र वाले सभी बुजुर्गों के लिए 'आयुष्मान भारत योजना' का एक्सटेंशन किया था. इससे लाभार्थियों की संख्या काफी बढ़ गई. दूसरी तरफ, बड़े अस्पतालों का शहरों तक सीमित होना और प्राइवेट सेक्टर की कम भागीदारी इस टारगेट को मुश्किल बना रही है. मौजूदा समय में करीब 30 प्रतिशत भारतीय अभी भी बिना इंश्योरेंस के हैं. यदि बड़े अस्पताल इन योजनाओं से पीछे हटते हैं, तो ग्रामीण और वंचित आबादी के लिए अच्छे इलाज का संकट और गहरा सकता है.