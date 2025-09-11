Ayushman Vaya Vandana Card: सरकार ने लिया आपके माता-पिता की सेहत का जिम्मा, ₹1 खर्च करने की जरूरत नहीं, ये कार्ड दिखाते ही अस्पताल में शुरू हो जाएगा इलाज
Ayushman Vaya Vandana Card: सरकार ने लिया आपके माता-पिता की सेहत का जिम्मा, ₹1 खर्च करने की जरूरत नहीं, ये कार्ड दिखाते ही अस्पताल में शुरू हो जाएगा इलाज

Ayushman Vaya Vandana Card: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तरत केंद्र सरकार ने सभी सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की घोषणा की है. इसके लिए केवल आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाना होगा. इसका प्रोसेस और फायदे क्या-क्या हैं? यहां जानें

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 01:23 PM IST
Ayushman Vaya Vandana Card: सरकार ने लिया आपके माता-पिता की सेहत का जिम्मा, ₹1 खर्च करने की जरूरत नहीं, ये कार्ड दिखाते ही अस्पताल में शुरू हो जाएगा इलाज

बुढ़ापे में बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. उम्र के इस पड़ाव में शरीर इतना कमजोर हो जाता है, कि व्यक्ति जल्दी-जल्दी बीमार पड़ने लगता है. ऐसे में इलाज के खर्चे बढ़ने के कारण कई लोग अपने ही माता-पिता को बोझ मानने लगते हैं. वहीं, कुछ लोग पैसे की कमी के कारण चाहते हुए भी माता-पिता का इलाज नहीं करवा पाते हैं. 

लेकिन अब आपको अपने पेरेंट्स की सेहत को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार अब हर तबके के 70+ बुजुर्ग व्यक्ति को फ्री इलाज की सुविधा दे रही है. इसके लिए एक खास कार्ड जारी किया गया है, जिसके तहत एलिजिबल उम्र वाले व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे.

मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस

प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां आमतौर पर सीनियर सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस देने से बचती है, या महंगा किश्त पर देती है. लेकिन केंद्र सरकार अब मुफ्त हेल्थ इंसोरेंस बांट रही है. यदि आपके घर में कोई 70 से अधिक उम्र का व्यक्ति है, तो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं.

कैसे मिलेगा कार्ड

आयुष्मान वय वंदना कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको   प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पोर्टल या आयुष्मान ऐप पर  रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए पास के सूचीबद्ध अस्पताल जा सकते हैं, या www.beneficiary.nha.gov.in पर जा सकते हैं. आयुष्मान वय वंदना कार्ड के बारे में अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 14555 पर कॉल कर सकते हैं या 1800110770 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं. कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है.

आयुष्मान वय वंदना कार्ड के फायदे

ये कार्ड 70 से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति को हर साल 5 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा. इसका फायदा आप तब भी ले सकते हैं, जब आपके पास प्राइवेट बीमा इंश्योरेंस हो. यह कार्ड लगभग 2000 चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए उपचार प्रदान करता है और पहले दिन से ही सभी पहले से मौजूद बीमारियों को कवर करता है.

इस बात का ध्यान रखें

- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों से संबंधित 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलता है. 

- वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) और आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें अपनी मौजूदा योजना के बीच चयन करना होगा या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विकल्प चुन सकते हैं.

 

 

Sharda singh

Sharda singh

Ayushman Vaya Vandana Card

