Baba Kalyani Family feud: इस कंपनी के मालिकाना हक को लेकर भाई-बहन के बीच बढ़ी कलह, जानिए क्या चाहते हैं बाबा कल्याणी?
Baba Kalyani Family feud: इस कंपनी के मालिकाना हक को लेकर भाई-बहन के बीच बढ़ी कलह, जानिए क्या चाहते हैं बाबा कल्याणी?

मशहूर उद्योगपति, भारत फोर्ज (Bharat Forge) के चेयरमैन और MD बाबा कल्याणी और उनकी बहन और हिकल (Hikal) की नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुगंधा हिरेमठ के बीच कंपनी के मालिकाना हक को लेकर विवाद बढ़ गया है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमित कल्याणी की दोबारा निय

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 08:27 PM IST
Baba Kalyani Family feud: इस कंपनी के मालिकाना हक को लेकर भाई-बहन के बीच बढ़ी कलह, जानिए क्या चाहते हैं बाबा कल्याणी?

 Baba Kalyani Family feud : मशहूर उद्योगपति, भारत फोर्ज (Bharat Forge) के चेयरमैन और MD बाबा कल्याणी और उनकी बहन और हिकल (Hikal) की नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुगंधा हिरेमठ के बीच कंपनी के मालिकाना हक को लेकर विवाद बढ़ गया है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमित कल्याणी की दोबारा नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव रखा गया है. मशहूर उद्योगपति बाबा कालयाणी (Bharat Forge, चेयरमैन) और उनकी बहन सुगंधा हिरेमठ के बीच पारिवारिक विवाद अब खुलकर सामने आ गया है. मामला मुख्य रूप से Hikal की हिस्सेदारी और कालयाणी परिवार की संपत्ति को लेकर है.

 

क्यों बढ़ा विवाद ?

बाबा कल्याणी  के बेटे अमित कल्याणी, हिकल में नॉन-एग्जीक्यूटिव और नॉन-इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर फिर से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमित कल्याणी की दोबारा नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव रखा गया है. 50 वर्षीय अमित पिछले 13 सालों से हिकल के बोर्ड में हैं. सुगंधा और उनके परिवार के पास हिकल की लगभग 35% हिस्सेदारी है. उम्मीद है कि वे अपने भतीजे अमित की दोबारा नियुक्ति के खिलाफ वोट करेंगी.

 यह भी पढ़ें : GST रिफॉर्म्स से देश की GDP में हो सकती है 0.8 प्रतिशत की ग्रोथ: हरदीप सिंह पुरी

कल्याणी परिवार में कलह

दिसंबर 2023 में, बाबा कल्याणी बोर्ड से बाहर हो गए थे. उन्हें शेयर होल्डर के जरूरी वोट नहीं मिल पाए थे. हिकल में बाबा कल्याणी उनका 31 साल का कार्यकाल खत्म हो गया था. सुगंधा और उनके परिवार ने उस समय बाबा कल्याणी की दोबारा नियुक्ति के खिलाफ वोट किया था. ई-वोटिंग के बाद मंगलवार को नतीजे घोषित किए जाएंगे. सुगंधा का आरोप है कि बाबा कालयाणी ने पारिवारिक समझौते के तहत अपनी 34% हिस्सेदारी Hikal में उन्हें ट्रांसफर करने का वादा पूरा नहीं किया. इसी को लेकर उन्होंने मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किया है, जिसकी सुनवाई अक्टूबर में तय है. दूसरी ओर, बाबा कालयाणी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा कोई शेयर ट्रांसफर क्लॉज समझौते में था ही नहीं.

किसके पास कितनी हिस्सेदारी

बाबा कल्याणी और उनके परिवार के पास हिकल की 34% हिस्सेदारी है। बाकी 31% हिस्सेदारी नॉन-प्रमोटर्स के पास है. सितंबर 2024 में, सुगंधा की बोर्ड में दोबारा नियुक्ति को संस्थागत और रिटेल शेयर होल्डर का समर्थन मिला था.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Baba Kalyani Family feud

;