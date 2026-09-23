/ना घी नकली और ना ही दवाएं, बाबा रामदेव ने पतंजलि के खिलाफ चल रहे षड्यंत्रों का किया पर्दाफाश

Baba Ramdev Responds to Patanjali Ghee Purity Allegations: पतंजलि घी पर चल रही कंट्रोवर्सी पर आज बाबा रामदेव खुद सामने आएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हकीकत को सामने रखा. उन्होंने पतंजलि घी पर लगाए जा रहे आरोपों को षड्यंत्र बताते हुए कहा कि जानबूझकर अफवाह फैलाई जा रही है. बाबा रामदेव ने दावा किया कि ना तो पतंजलि की घी नकली है और ना ही दवाएं.
पतंजलि घी पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान
बाबा रामदेव ने उन दावों का खंडन किया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने विदेशों में सर्जरी करवाई है. योगगुरु ने अंगोछा हटाकर दिखाया और कहा कि मैं तो सबसे सामने हूं, कोई भी देख सकता है कि मेरे शरीर में कहां ऑपरेशन हुआ है, उन्होनें कुछ लोगों पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया. हम जैसे आज है, अगले 100 साल तक ऐसे ही रहेंगे.
पतंजलि की घी 100 फीसदी शुद्ध
बाबा रामदेव ने कहा कि लोग पतंजलि की घी लेकर जाएं और खुद लैब में जांच कराए. घी में ना तो कोई रिफाइंड ऑयल मिला है, ना ही कोई फैट. उन्होंने कहा कि अमूल, मदर डेयरी, नंदनी पर सवाल नहीं उठाए जाते, कोला कोला, नेस्ले जैसी विदेशी कंपनियों पर भी सवाल नहीं उठते, लेकिन पतंजलि पर बार-बार निशाना साधा जाता है.
पतंजलि की एक भी दवाई पर बैन नहीं
योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि घी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ना तो पतंजली का गाय का घी नकली है, और ना पतंजलि की दवाई नकली है. आज तक पतंजलि की एक भी दवाई पर कही भी बैन नहीं लगाया गया . उन्होंने कहा कि पिछले दो-तीन महीनों से बस पतंजलि के खिलाफ झूठ का षड्यंत्र फैलाया जा रहा है. पतंजलि के प्रोडक्ट्स को टारगेट करने के लिए झूठ का ऑपरेशन करवाया जा रहा है.
बाबा ने किया पतंजलि घी के खिलाफ षड्यंत्र का भंडाफोड़
बाबा रामदेव ने कहा कि लोगों के बीच अफवाह फैलाई जा रही कि स्वामी रामदेव घी के नाम पर जहर दे रहे है. उन्होंने ने बताया कि कैसे घी तैयार किया जाता है. बाबा रामदेव के मुताबिक पतंजलि 15 करोड़ से ज्यादा गायों से दूध इकट्ठा करता है. उन दूधों से मलाई निकाली जाती है. फिर जो कम फैट वाला दूध बचता है, उसे भी बेचा जाता है. उस दूध से मिल्क पाउंडर बनाया जाता है. उसी से दही, छाछ, पनीर तैयार किए जाते हैं. दूध से 5 तरह के बाय-प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं और दूध की 80 फीसदी कॉस्टिंग निकाल जाती है. उन्होंने दावा किया कि पतंजलि घी में किसी भी जानवर की चर्बी या कोई भी अन्य मिलावट नहीं है.
बाबा रामदेव के नाम पर एक भी रुपया नहीं
उन्होंने फिर से दावा किया है कि उनके नाम पर ना तो एक रुपया है और ना ही एक भी जमीन. उन्होंने भारत और विदेशों में आर्जुवेद और योग का झंडा बुलंद किया है. उन्होंने बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर बयान दिया. हम साधु-संत लोग है, जो किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहते.आज उनसे भी बात हुई और उनके भी सारे भ्रम दूर हो गए.