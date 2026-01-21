Advertisement
Baba Vanga: बाबा वेंगा ने पहले ही कर दिया था इशारा? जानिए कितनी बढ़ सकती है सोने की कीमत

बुल्गारियाई भविष्यवक्ता द्वारा सोने की कीमत के बारे में की गई हालिया भविष्यवाणियों ने बहुत दिलचस्पी जगाई है, क्योंकि सोने और चांदी की कीमत समय के साथ बढ़ रही है. सोने की कीमतों के बारे में बाबा वांगा की भविष्यवाणियां लोगों के बीच बहुत मशहूर हो रही हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 21, 2026, 05:31 PM IST
Baba Vanga :  बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वांगा की कई भविष्यवाणियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होती हैं ऐसी कई घटनाओं के उदाहरण हैं जो बाबा वांगा की कुछ भविष्यवाणियों से मेल खाती हैं. जैसे दूसरा विश्व युद्ध, 11 सितंबर के हमले और सुनामी. बुल्गारियाई भविष्यवक्ता द्वारा सोने की कीमत के बारे में की गई हालिया भविष्यवाणियों ने बहुत दिलचस्पी जगाई है, क्योंकि सोने और चांदी की कीमत समय के साथ बढ़ रही है. सोने की कीमतों के बारे में बाबा वांगा की भविष्यवाणियां लोगों के बीच बहुत मशहूर हो रही हैं, जिससे कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई चर्चाएं और बहसें हो रही हैं.

बाल्कन की नास्त्रेदमस

बाबा वेंगा को अक्सर 'बाल्कन की नास्त्रेदमस' कहा जाता है. वो भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने की अपनी क्षमता के लिए मशहूर हैं. उनका जन्म 31 अक्टूबर 1911 को हुआ था. हालांकि, उनका निधन 11 अगस्त 1996 को हो गया था. सोने की कीमतों को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिससे लोगों में इस बात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच होगी या नहीं. बाबा वेंगा ने बहुत सी भविष्यवाणियां कीं, जिनमें से कुछ हाल के समय में सच हुई हैं.

क्या सच हो सकती है भविष्यवाणी? 

सोने की कीमतों में हाल ही में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को सच साबित करती है. जियो-पॉलिटिकल संघर्षों, आर्थिक समस्याओं और स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव के कारण बढ़ी वैश्विक अनिश्चितता ने कई निवेशकों को सोने और चांदी की ओर धकेला है, जिन्हें सुरक्षित निवेश माना जाता है. पिछले 10 सालों में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों द्वारा खरीदे गए सोने की वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी हुई है. कुल वैश्विक कर्ज लगभग $338 ट्रिलियन है और यह रकम दुनिया की कुल GDP से कहीं अधिक है. वैश्विक कर्ज की वॉल्यूम में बढ़ोतरी से लोगों को डर है कि मार्केट में एक बड़ा बबल बन रहा है, जो फटने पर एक और वित्तीय संकट लाएगा.

ये भी पढ़ें : जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल के CEO पद से दीपिंदर गोयल का इस्तीफा, अब इन्हें कमान

निवेशक सोने को कम जोखिम वाला सुरक्षित निवेश मानते हैं. सोने की कीमतें लगातार बढ़ने से अब कई लोग चिंतित हो गए हैं. बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को देखते हुए अधिकतर लोग यह अंदाजा लगा रहे हैं कि दिए गए इतिहास के आधार पर सोने की कीमतों में एक और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या नहीं.

कमजोर अमेरिकी डॉलर और ग्रीनलैंड संकट को लेकर बढ़ते तनाव के बीच सेफ-हेवन डिमांड के कारण बुधवार को सोने और चांदी की कीमतें नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं हैं. स्पॉट सोने की कीमत पहली बार $4,800 प्रति औंस के लेवल को पार कर गई, क्योंकि सेफ-हेवन डिमांड के कारण बुलियन एक पसंदीदा एसेट बना रहा है. चांदी की कीमतें भी $95.87 प्रति औंस के शिखर पर पहुंच गईं.

MCX पर गोल्ड और चांदी की कीमतें

बुधवार को MCX पर सोने की कीमत पिछले सेशन के ₹150,565 की तुलना में 10 ग्राम के लिए ₹1,51,575 पर ऊंची खुली हैं.  MCX चांदी की कीमत पिछले ट्रेडिंग सेशन के ₹3,23,672 की तुलना में 1 किलो के लिए ₹3,22,566 पर शुरू हुई. चांदी आज ₹3,34,840 प्रति किलो के नए आल टाइम हाई पर पहुंच गई है.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...

Baba Vanga

