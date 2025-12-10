Advertisement
Gold Rates को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सुन बैठ जाएगा दिल, 'कैश क्रैश' से दुनिया में मचेगा हाहाकार

Baba Vanga Prediction On Gold Price: साल 2025 में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं. भारत में 10 ग्राम सोना 1,30,000 रुपये से ऊपर और Global Spot Price करीब 4,200 डॉलर प्रति औंस है. निवेशकों के बीच 2026 की कीमतों को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है. इसी बीच बाबा वेंगा की पुरानी भविष्यवाणी फिर चर्चा में है, जिसमें 2026 को 'कैश क्रैश' का साल बताया गया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 10, 2025, 08:32 AM IST
Gold Rates: 2025 के अंत में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. दिसंबर के शुरुआती दिनों में भारत में 10 ग्राम सोने का भाव 1,30,000 रुपये के पार पहुंच चुका है, जबकि वैश्विक बाजार में स्पॉट गोल्ड 4200 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है. सोने की बढ़ती कीमतें निवेशकों और आर्थिक विशेषज्ञों के बीच चिंता और उत्सुकता का कारण बन चुकी हैं. निवेशकों का प्रमुख सवाल यही है कि 2026 में क्या होगा? क्या सोने की कीमतें और बढ़ेंगी, या फिर गिरेंगी?

आसमान छू सकती है सोने की कीमतें 

इस बीच, सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर एक और पहलू सामने आया है, जो भविष्य को लेकर कुछ आशंका जता रहा है. यह पहलू है बुल्गारिया की रहस्यमयी महिला बाबा वेंगा की पुरानी भविष्यवाणी, जो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जानकारी के मुताबिक, बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि 2026 में वैश्विक आर्थिक संकट उत्पन्न होगा, जिसे उन्होंने 'कैश क्रैश' का नाम दिया था. उनका कहना था कि इस वर्ष वैश्विक आर्थिक संकट के कारण बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त हो सकता है और सोने की कीमतों में अत्यधिक उछाल देखने को मिल सकता है.

बता दें, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पर लोग आमतौर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने कई घटनाओं की भविष्यवाणी की थी जो बाद में सच साबित हुईं, जैसे कि 9/11 का आतंकी हमला और 2004 का सूनामी. हालांकि, उनकी भविष्यवाणियों को लेकर हमेशा ही विवाद रहे हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि यह महज एक अनुमान हो सकता है.

वर्तमान में, वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण सोने की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है और केंद्रीय बैंकों द्वारा बेशुमार धन मुद्रण से भी सोने की मांग में इजाफा हुआ है. लेकिन क्या वाकई 2026 में बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित होगी? इस सवाल का जवाब भविष्य में छिपा है. लेकिन एक बात तय है कि सोने की कीमतें आने वाले सालों में निवेशकों के लिए गेमचेंजर साबित होगी.

जानें कौन थीं बाबा वेंगा

बाबा वेंगा का जन्म 1911 में आज के नॉर्थ मैसेडोनिया के स्ट्रुमिका में हुआ था. 12 वर्ष की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी जिसे उनके समर्थक एक दिव्य अनुभव और भविष्य देखने की शक्ति की शुरुआत मानते हैं. 1970 और 1980 के दशक में उनका नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगा. लोग घरेलू समस्याओं से लेकर वैश्विक मुद्दों तक हर तरह की सलाह लेने उनके पास पहुंचते थे. अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक वे शांत जीवन जीती रहीं और 1996 में 85 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

