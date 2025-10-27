Advertisement
Baba Vanga on Gold: क्रैश होगा गोल्ड या आएगा बड़ा उछाल, बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, रेट सुनकर चौंक जाएंगे आप

 अगर बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी सच होती है, तो सोने की कीमतें 25 से 40 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 09:27 AM IST
Baba Vanga on Gold: हाल के महीनों में देश में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, 10 ग्राम सोने का भाव पहुंच से बाहर हो गया है. अब बुल्गेरियाई रहस्यवादी बाबा वेंगा की 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणी गोल्ड की कीमतों में और उछाल की चर्चा को हवा दे रही है. बाबा वेंगा के मुताबिक, इस संकट से पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम प्रभावित हो सकती है, जिसके कारण लोग सोने जैसे फिजिकल एसेट्स की ओर रुख करेंगे. बता दें, अगर बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी सच होती है, तो सोने की कीमतें 25 से 40 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं.

बाबा वेंगा अपनी भविष्यवाणियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं. उन्होंने आने वाले वर्ष के लिए कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो पहले कभी नहीं हुई थीं. वर्ष 2026 में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल की उनकी भविष्यवाणी ने निवेशकों और बाजार विश्लेषकों का ध्यान खींचा है. लेकिन क्या ये भविष्यवाणी सच होगी, या यह सिर्फ अटकलें हैं? बाबा वंगा ने कथित तौर पर भविष्यवाणी की है कि 2026 में सोने की कीमतें अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं. उनका मानना ​​था कि वैश्विक आर्थिक बदलाव और अनिश्चितता सोने को निवेशकों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बना देंगी. सोने को हमेशा से एक सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है और बाबा वंगा की भविष्यवाणी इस धारणा को और मजबूत करती है. लेकिन क्या ये भविष्यवाणी सिर्फ एक अनुमान है, या इसके पीछे कोई ठोस आधार है?

सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

सोने की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं. जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति, महंगाई, ब्याज दरें और जियोपॉलिटिकल टेंशन. हाल के वर्षों में वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता के कारण सोने की डिमांड बढ़ी है. अगर 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी या युद्ध जैसा कोई बड़ा बदलाव आता है, तो सोने की कीमतें निश्चित रूप से बढ़ सकती हैं. इसके अलावा, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी और निवेशकों की बढ़ती रुचि भी कीमतों को प्रभावित कर सकती है.

क्या निवेशकों को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए?

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी निवेशकों के लिए एक संकेत हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी निवेश से पहले रिसर्च जरूरी है. सोना एक लॉन्ग टर्म निवेश है और इसमें उतार-चढ़ाव आम बात है. आप सोने में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं, तो बाजार के रुझानों, विशेषज्ञों की सलाह और अपनी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करें.

Gaurav Singh

Gaurav Singh

Baba Vanga on Gold

