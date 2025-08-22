Bajaj Allianz AHPI: एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स-इंडिया (AHPI) ने उत्‍तर भारत के अपने मेंबर अस्पतालों से कहा क‍ि वे 1 सितंबर से बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी (Bajaj Allianz) के पॉलिसीहोल्‍डर को कैशलेस इलाज की सुविधा बंद कर दें. यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बजाज एलियांज ने बढ़ती चिकित्सा खर्च के ह‍िसाब से अस्पतालों को पेमेंट करने की दर नहीं बढ़ा रहा. एएचपीआई (AHPI) के अनुसार कई अस्पतालों की तरफ से शिकायत की गई क‍ि बजाज एलियांज (Bajaj Allianz) ने पुराने कॉन्‍ट्रैक्‍ट के आधार पर तय की गई दरों को कम करने का दबाव बनाया.

डिस्चार्ज मंजूरी में लंबे इंतजार की भी श‍िकायत

अस्पतालों ने एकतरफा कटौती, देर से पेमेंट और प्री-ऑथराइजेशन व डिस्चार्ज मंजूरी में लंबे इंतजार को लेकर भी शिकायत की. एएचपीआई (AHPI) ने इस बारे में बजाज एलियांज को च‍िट्ठी लिखी लेक‍िन इस पर क‍िसी तरह का जवाब नहीं मिला. एएचपीआई (AHPI) के डायरेक्टर जनरल डॉ. गिर्धर ज्ञानी ने बताया कि देश में मेड‍िकल खर्च हर साल 7-8% बढ़ रहा है. कर्मचारियों, दवाइयों, उपकरणों और अन्य खर्चों की लागत बढ़ने से पुरानी दरों पर काम करना संभव नहीं है.

पॉल‍िसीहोल्‍डर को नहीं म‍िलेगी कैशलेस सुविधा!

उन्होंने यह भी कहा क‍ि पुरानी दरों पर काम करने या उन्हें और कम क‍िये जाने से मरीजों की केयर पर असर पड़ सकता है. एएचपीआई (AHPI) की तरफ से सुझाव दिया गया क‍ि पेमेंट की दरें हर दो साल में चिकित्सा महंगाई के हिसाब से बदली जाएं. लेकिन बजाज एलियांज ने इसे मानने से इनकार कर दिया. उल्‍टा दर को कम करने के ल‍िए कहा. इसलिए अस्पतालों की तरफ से अब बजाज एलियांज के पॉलिसीहोल्‍डर्स को कैशलेस सुविधा नहीं देंगे. मरीज को खुद पेमेंट करना होगा और बाद में इंश्‍योरेंस कंपनी से पैसा ले सकेंगे.

एएचपीआई (AHPI) ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस को भी 31 अगस्त तक जवाब देने के ल‍िए नोटिस दिया है. अगर क‍िसी तरह का सॉल्‍यूशन नहीं न‍िकला तो अगले महीने से केयर की कैशलेस सर्व‍िस भी बंद हो सकती है. एएचपीआई (AHPI) की तरफ से कहा गया क‍ि वह इंश्‍योरेंस कंपनियों के साथ मिलकर सस्ती और क्‍वाल‍िटी वाली हेल्‍थ सर्व‍िस देना चाहते हैं. वह मरीजों के हित में इस मामले को सुलझाने के लिए पॉज‍िट‍िव बातचीत के लिए तैयार हैं.