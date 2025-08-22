Bajaj Allianz की पॉल‍िसी लेने वालों को झटका! इन अस्‍पतालों में नहीं म‍िलेगा कैशलेस इलाज
Advertisement
trendingNow12892825
Hindi Newsबिजनेस

Bajaj Allianz की पॉल‍िसी लेने वालों को झटका! इन अस्‍पतालों में नहीं म‍िलेगा कैशलेस इलाज

Bajaj Allianz Cashless Tie Up: एएचपीआई (AHPI) ने इस बारे में बजाज एलियांज को च‍िट्ठी लिखी लेक‍िन इस पर क‍िसी तरह का जवाब नहीं मिला. एएचपीआई (AHPI) के डायरेक्टर जनरल डॉ. गिर्धर ज्ञानी ने बताया कि देश में मेड‍िकल खर्च हर साल 7-8% बढ़ रहा है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bajaj Allianz की पॉल‍िसी लेने वालों को झटका! इन अस्‍पतालों में नहीं म‍िलेगा कैशलेस इलाज

Bajaj Allianz AHPI: एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स-इंडिया (AHPI) ने उत्‍तर भारत के अपने मेंबर अस्पतालों से कहा क‍ि वे 1 सितंबर से बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी (Bajaj Allianz) के पॉलिसीहोल्‍डर को कैशलेस इलाज की सुविधा बंद कर दें. यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बजाज एलियांज ने बढ़ती चिकित्सा खर्च के ह‍िसाब से अस्पतालों को पेमेंट करने की दर नहीं बढ़ा रहा.  एएचपीआई (AHPI) के अनुसार कई अस्पतालों की तरफ से शिकायत की गई क‍ि बजाज एलियांज  (Bajaj Allianz) ने पुराने कॉन्‍ट्रैक्‍ट के आधार पर तय की गई दरों को कम करने का दबाव बनाया.

डिस्चार्ज मंजूरी में लंबे इंतजार की भी श‍िकायत

अस्पतालों ने एकतरफा कटौती, देर से पेमेंट और प्री-ऑथराइजेशन व डिस्चार्ज मंजूरी में लंबे इंतजार को लेकर भी शिकायत की. एएचपीआई (AHPI) ने इस बारे में बजाज एलियांज को च‍िट्ठी लिखी लेक‍िन इस पर क‍िसी तरह का जवाब नहीं मिला. एएचपीआई (AHPI) के डायरेक्टर जनरल डॉ. गिर्धर ज्ञानी ने बताया कि देश में मेड‍िकल खर्च हर साल 7-8% बढ़ रहा है. कर्मचारियों, दवाइयों, उपकरणों और अन्य खर्चों की लागत बढ़ने से पुरानी दरों पर काम करना संभव नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

पॉल‍िसीहोल्‍डर को नहीं म‍िलेगी कैशलेस सुविधा!
उन्होंने यह भी कहा क‍ि पुरानी दरों पर काम करने या उन्हें और कम क‍िये जाने से मरीजों की केयर पर असर पड़ सकता है. एएचपीआई (AHPI) की तरफ से सुझाव दिया गया क‍ि पेमेंट की दरें हर दो साल में चिकित्सा महंगाई के हिसाब से बदली जाएं. लेकिन बजाज एलियांज ने इसे मानने से इनकार कर दिया. उल्‍टा दर को कम करने के ल‍िए कहा. इसलिए अस्पतालों की तरफ से अब बजाज एलियांज के पॉलिसीहोल्‍डर्स को कैशलेस सुविधा नहीं देंगे. मरीज को खुद पेमेंट करना होगा और बाद में इंश्‍योरेंस कंपनी से पैसा ले सकेंगे.

एएचपीआई (AHPI) ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस को भी 31 अगस्त तक जवाब देने के ल‍िए नोटिस दिया है. अगर क‍िसी तरह का सॉल्‍यूशन नहीं न‍िकला तो अगले महीने से केयर की कैशलेस सर्व‍िस भी बंद हो सकती है. एएचपीआई (AHPI) की तरफ से कहा गया क‍ि वह इंश्‍योरेंस कंपनियों के साथ मिलकर सस्ती और क्‍वाल‍िटी वाली हेल्‍थ सर्व‍िस देना चाहते हैं. वह मरीजों के हित में इस मामले को सुलझाने के लिए पॉज‍िट‍िव बातचीत के लिए तैयार हैं.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

bajaj allianz

Trending news

टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
Jagdeep Dhankhar
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
rekha gupta
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
Kerala
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
atal setu toll tax free
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
Road rage
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
BJP
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
Punjab
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
Khelo India Water Sports Festival
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
Uma Bharti Story
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
Supreme Court
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
;