एलन मस्क के लिए बुरी खबर, टेस्ला के वाहनों से हादसे का खतरा; 63000 कारें वापसी मंगाईं

Tesla Vehicles Recall: टेस्‍ला की तरफ से ज‍िन वाहनों को वापस मंगाने की बात कही गई है, उनकी अगली लाइट बहुत ज्यादा चमकदार है. इस कारण सड़क पर चलते हुए जब ये लाइट सामने वाले वाहन और उसके ड्राइवर पर पड़ती हैं तो हादसा होने का खतरा बना रहता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:00 PM IST
Elon Musk Latest News: अमेरिका में टेस्‍ला कंपनी को बड़ा झटका लगा है. कंपनी ने 63,000 से ज्यादा साइबरट्रक (Cybertrucks) व्‍हीकल को वापस मंगाने का ऐलान किया है. इन्‍हें वापस मंगाने का कारण इनकी अगली लाइट बहुत ज्यादा चमकदार होना बताया जा रहा है. सड़क पर चलते हुए जब ये लाइट सामने वाले वाहन पर पड़ती हैं तो दूसरा ड्राइवर इनसे भटक सकता है. इससे हादसों का खतरा बढ़ सकता है. नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) की तरफ से यह रिकॉल जारी किया गया है. टेस्ला के मालिक एलन मस्क के लिये यह खराब समय माना जा रहा है.

फेडरल स्टैंडर्ड से ज्यादा चमकती हैं फ्रंट लाइट

एनएचटीएसए (NHTSA) के मुताबिक यह समस्या साल 2024 से 2026 मॉडल ईयर के साइबरट्रक में है. इन व्‍हीकल को 13 नवंबर 2023 से 11 अक्टूबर 2025 के बीच तैयार क‍िया गया है. सॉफ्टवेयर वर्जन 2025.38.3 से पुराने वाले व्‍हीकल पर इसका असर है. इनकी पार्किंग लाइट फेडरल स्टैंडर्ड से ज्यादा चमकती हैं. इससे सामने आने वाले ड्राइवरों की व‍िज‍िब‍िल‍िटी कम हो सकती है. टेस्ला की तरफ से कहा गया क‍ि अभी क‍िसी तरह की कोई दुर्घटना, चोट या मौत की रिपोर्ट सामने नहीं आई है.

7 अक्टूबर को क‍िया गया रिकॉल का फैसला
टेस्ला इसे सॉफ्टवेयर अपडेट के जर‍िये ठीक करेगी. यह अपडेट फ्री होगा और ओवर-द-एयर (ओटीए) तरीके से होगा. कस्‍टमर को इसके ल‍िए सर्विस सेंटर जाने की भी जरूरत नहीं है. कंपनी ने 1 अक्टूबर को प्रॉब्‍लम का पता लगाया और 7 अक्टूबर को रिकॉल का फैसला लिया. वाहन माल‍िकों को कंपनी की तरफ से 13 दिसंबर से नोटिफिकेशन जारी क‍िया जाएगा. इस महीने की शुरुआत में 
एनएचटीएसए (NHTSA) ने टेस्ला की फुल सेल्फ-ड्राइविंग (FSD) फीचर पर नई जांच शुरू की.

ड्राइवरलेस कारों के प्‍लान पर पड़ सकता है असर!
इसमें 58 घटनाएं शामिल हैं, जहां व्‍हीकल से ट्रैफिक से जुड़े नियम तोड़े हैं. जैसे रेड लाइट जंप करना या गलत लेन में जाना आद‍ि. इससे 14 क्रैश, आग और 23 चोटें हुईं. यह जांच 2.88 मिलियन वाहनों पर है. एफएसडी (FSD) को 'सुपरवाइज्ड' कहा जाता है, लेकिन ड्राइवर को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है. यह जांच मस्क की ड्राइवरलेस कारों के प्‍लान पर असर डाल सकती है. मार्च 2025 में एनएचटीएसए (NHTSA) ने 46,000 साइबरट्रक को रिकॉल किया था.

46,000 साइबरट्रक को र‍िकॉल करने का कारण था विंडशील्ड के पास का पैनल उखड़ना, जो सड़क पर खतरा बन सकता था. टेस्ला पर सेल्फ-ड्राइविंग टेक्नोलॉजी समेत कई तरह की जांच चल रही हैं. टेस्ला ने तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) भी जारी क‍िये. इसमें रेवेन्यू 12% बढ़कर 28.1 अरब डॉलर हो गया, लेकिन प्रॉफ‍िट 37% गिरकर 1.4 अरब डॉलर रह गया. यह लगातार चौथी त‍िमाही है, जब मुनाफा कम हुआ है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Elon Musk

